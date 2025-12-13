“เงือกเนย” ป้องกันแชมป์เดี่ยวผสม 400 ม.หญิง คว้าทองที่ 3 ให้ว่ายน้ำซีเกมส์ไทย

“เงือกเนย” กมนชนก ขวัญเมือง นักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทย คว้าเพิ่มอีก 1 เหรียญทองให้ทัพว่ายน้ำไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
ก่อนหน้านี้ทีมว่ายน้ำไทยได้ไปแล้ว 2 เหรียญทอง จากกมนชนก ในรายการผีเสื้อ 200 เมตรหญิง และกรรเชียง 200 เมตรหญิง จากมีอาร์ มิลลาร์
การแข่งขันวันนี้มี 6 รายการ ไทยได้เพิ่ม 1 เหรียญทอง ในรายการเดี่ยวผสม 400 เมตรหญิง ซึ่งรายการนี้ กมนชนก เป็นแชมป์เก่า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว มาครั้งนี้แตะขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา 4.46.30 นาที เป็นเหรียญทองที่ 2 ของเจ้าตัวในซีเกมส์ครั้งนี้ เหรียญเงิน ธิ มี เทียน วอ จากเวียดนาม 4.47.39 นาที เหรียญทองแดง “เงือกโมจิ” จิณห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส 4.47.62 นาที
ขณะที่มีอาร์ได้เพิ่ม 1 เหรียญเงิน จากรายการกรรเชียง 100 เมตรหญิง ด้วยเวลา 1.02.52 นาที เหรียญทอง เคย์ล่า ซานเชซ จากฟิลิปปินส์ 1.02.35 นาที เหรียญทองแดง ไฟลเรเน่ แคนเดรีย จากอินโดนีเซีย 1.02.60 นาที
นอกจากนั้นไทยยังได้อีก 2 เหรียญทองแดง จากผีเสื้อ 100 เมตรหญิง “เงือกฟ้า” นภัสวรรณ จริตกล้า ทำเวลา 1.01.57 นาที และรายการผีเสื้อ 100 เมตรชาย สุรสิทธิ์ ทองแดง เวลา 53.32 วินาที
ผ่านการแข่งขันมา 4 วัน ว่ายน้ำไทยได้ไปแล้ว 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง