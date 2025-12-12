"วัธ จำเริญ" หยัน ไทย จัดซีเกมส์เทียบกัมพูชาไม่ได้ สั่งนักกีฬาถอนตัวเพราะถูกจับเป็นตัวประกัน

วัธ จำเริญ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา ให้สัมภาษณ์ผ่าน พนมเปญโพสต์ ถึงสาเหตุในการให้นักกีฬาของกัมพูชา ถอนตัวจากซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย เป็นเจ้าภาพ เพราะกลัวจะถูกจับเป็นตัวประกัน แถมจวก ไทย ปล่อยให้มีการปะทะในช่วงแข่งกีฬาซีเกมส์ได้อย่างไร
โดย เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา เผยผ่านสื่อของกัมพูชา ว่า "การที่ไทยเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารกับกัมพูชาในช่วงแข่งขันซีเกมส์ เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการของโอลิมปิกสากล ไม่เคยมีประเทศใดในโลกทำ กัมพูชาเห็นว่า กีฬาเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งสันติภาพ แต่ประเทศไทยยังเลือกทำสงคราม พร้อมกล่าวหาว่าไทยรักสงคราม พิธีเปิดกำลังถึง แต่กลับเริ่มสงครามก่อน ตามธรรมเนียมแล้ว ผู้นำต้องยุติความขัดแย้ง ก่อนแข่งขัน"
"ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าภาพตามธรรมเนียมด้านการต้อนรับและระเบียบพิธีการกีฬาได้ค่อนข้างดี แต่โทษรัฐบาลและกองทัพไทยที่โจมตีกัมพูชาพร้อมกัน ส่วนการที่กัมพูชา เลือกส่งนักกีฬามา เพราะพิจารณาทุกสถานการณ์ไว้แล้ว และปฏิบัติตามคำสั่งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรี ทุกขั้นตอนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ ต้องเข้าร่วมก่อน ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบ แล้วจึงถอนตัวเมื่อถึงเวลาจำเป็น"
"ประเทศอาเซียนต่างเคารพการตัดสินใจถอนตัวของกัมพูชา ซึ่งหลายชาติอาเซียนขอร้องให้กัมพูชากลับบ้าน เนื่องจากกังวลว่าทัพกัมพูชาอาจตกอยู่ในอันตราย แม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะถูกจับเป็นตัวประกัน"
ขณะเดียวกัน วัธ จำเริญ ยังเปรียบเทียบถึงพิธีเปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ระหว่างครั้งที่ 33 ที่ไทย เป็นเจ้าภาพ กับครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา เป็นเจ้าภาพ โดยชี้ว่าครั้งนี้ ไทย เตรียมการได้ย่ำแย่ ไม่ซักซ้อมกันมาให้ดี ผิดพลาดทางเทคนิคเยอะมาก เทียบไม่ได้กับซีเกมส์เมื่อ 2 ปีก่อน ที่กัมพูชา เป็นเจ้าภาพ