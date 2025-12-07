"ฮาแลนด์แห่งบราซิล" / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
แมนเชสเตอร์ ซิตี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เป็นสโมสรหนึ่งที่ต้องการคว้าวันเดอร์คิดสมญา "บราซิเลียน ฮาแลนด์" ซึ่งถูกตั้งค่าฉีกสัญญามหาศาล 87 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,680 ล้านบาท)
เวนเดอร์สัน วานเดอร์เลย์ ซานโตส เดอ เมโล หรือเรียกสั้นๆ ว่า "เดลล์" กำลังได้รับเสียงยกย่องอย่างมากที่ประเทศบราซิล ด้วยผลงานถล่มประตูทั้งระดับสโมสรและทีมชาติ
หัวหอกดาวรุ่งรายนี้ ลงเล่นทีมชุดใหญ่ของ บาเฮีย สโมสรระดับลีกสูงสุดบราซิล เมื่อเดือนมกราคม ขณะอายุเพียง 16 ปี
แต่เขาสร้างชื่อแก่ตัวเองมา 2-3 ปีก่อน สมัยเล่นทีมเยาวชนของสโมสร
เดลล์ ยิง 40 ประตู จาก 34 แมตช์ ชุด U17 เมื่อปี 2023 และ 12 ประตู จาก 21 เกม อีก 1 ปีถัดมา ขณะที่ บาเฮีย คว้าแชมป์ระดับภูมิภาค ไบยาเนา แชมเปียนชิปส์
ตามสถิติยิงประตูอันน่าทึ่ง ส่งผลให้เขาถูกตั้งฉายาว่า "Haaland of Sertao" หรือ ฮาแลนด์แห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกับถิ่นกำเนิด และติดทีมชาติบราซิล ชุดเยาวชน
ปี 2024 เขาได้รับรางวัล "โกลเดน บูต (รองเท้าทองคำ)" ด้วยผลงานยิง 4 ประตู กับ 2 แอสซิสต์ ศึกชิงแชมป์ทวีปอเมริกาใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ต่อมาเขาสานต่อความสำเร็จนั้น โดยช่วย "แซมบ้า" คว้าแชมป์ทวีปอเมริกาใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เดือนมีนาคม และเป็นขุนพลชุดลุยศึกชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ประเทศกาตาร์ เดือนพฤศจิกายน
ด้วยพรสวรรค์อันน่าทึ่ง และการยิงประตูเป็นกอบเป็นกำ ทำให้ บาเฮีย ตระหนักดีว่า มูลค่าของนักเตะรายนี้มหาศาลเพียงใด
มากจนกระทั่ง บาเฮีย จับเซ็นสัญญาอาชีพจนถึงปี 2027 บวกเงื่อนไขฉีกสัญญาราคา 87 ล้านปอนด์ (3,680 ล้านบาท)
เดลล์ นักเตะที่เซ็นสัญญากับ ชูเลียโน แบร์โตลุชชี ซูเปอร์เอเยนต์ชาวบราซิล ใฝ่ฝันถึงการค้าแข้งทวีปยุโรป
โดยเฉพาะ แมนฯ ซิตี ซึ่งเป็นเจ้าของ ซิตี ฟุตบอล กรุ๊ป ถือหุ้น บาเฮีย อยู่ 90 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าทั้ง 2 ฝ่ายน่าจะตกลงซื้อ-ขายกันอย่างง่ายดาย
ขณะเดียวกัน "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของสหรัฐอเมริกา รายงาน เอซี มิลาน ยักษ์หลับแห่ง กัลโช เซเรีย อา ติดตามพัฒนาการ ไอ้หนูมหัศจรรย์ อยู่เช่นกัน แต่ "เรือใบสีฟ้า" กลายเป็นตัวเต็ง เนื่องจากความเป็นพันธมิตรกับ บาเฮีย
และการย้ายสู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม เย้ายวน เดลล์ ดาวยิงส่วนสูง 5 ฟุต 9 นิ้ว (ประมาณ 175 เซนติเมตร)
เดลล์ กล่าวถึงการถูกเปรียบกับ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ตามความสามารถการยิงประตูมากกว่ารูปร่าง "ผมยินดีมากที่ได้รับฉายาแบบนี้"
"ฮาแลนด์ เป็นแรงบันดาลใจของหลายๆ คน เขาเป็นคนที่ผมดูวิดีโอของเขาแล้วรู้สึกชอบมาก ทั้งนอกและในกรอบเขตโทษ ผมคิดว่าการเคลื่อนที่ของผมคล้ายกับเขา"
"ผมมีต้นแบบคนอื่นๆ อีก 2-3 คน แต่นอกเหนือจาก ฮาแลนด์ กองหน้าคนหนึ่งที่ผมชอบและติดตามมาตลอด ตั้งแต่อยู่อคาเดมี คือ มาร์กอส เลโอนาร์โด (สังกัด อัล-ฮิลาล) เขามาจากสโมสรซานโตส ผมชอบดูเขาเล่นมาก"
แต่ฟังดูเหมือน เดลล์ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาวก "เดอะ ซิตีเซ็นส์" จะเพลิดเพลินกับการชมฝีเท้าของเขา ที่เอติฮัด สเตเดียม และการยิงประตูถล่มทลายอีกไม่กี่ปีที่จะมาถึง