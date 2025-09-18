สูตรแชมป์หน้าตาเป็นอย่างไร / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
จบโปรแกรมทีมชาติฟีฟ่าเดย์เรียบร้อย สุดสัปดาห์นี้กลับเข้าสู่โหมดสโมสร โดยศึก พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เสิร์ฟบิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันที่ 14 กันยายนนี้เตะที่บ้านของ แมนเชสเตอร์ ซิตี รับมือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทว่าวันเดียวกันมีหลายคนอยากดูแข้งใหม่ของ ลิเวอร์พูล ที่ชื่อว่า อเล็กซานเดอร์ อิซัก
ลิเวอร์พูล จะไปเยือน เบิร์นลีย์ ที่ไม่ทราบชะตากรรมเจ้าถิ่นจะเป็นอย่างไร เพราะฝั่งอาคันตุกะขนแนวรุกมาเต็มอัตราศึก โดยหลายคนจับตาดูว่า อาร์เน สล็อต กุนซือ "หงส์แดง" จะวางแผนอย่างไร เพราะมีทั้ง อิซัก ที่เพิ่งมา รวมถึง ฮูโก เอกิติเก, โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ หรือจะส่งทั้งหมดลงพร้อมกันไปเลย
แผนแรกคือ ลิเวอร์พูล อาจใช้สูตร 4-2-3-1 แบบกระชับตรงกลาง โดยมี โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กับ เอกิติเก ที่เล่นได้ทั้งริมเส้น อาจให้หุบมาเล่นวงในร่วมกับ ฟลอเรียน เวียร์ตซ
โดยมีฟูลแบ็กสายบุกขับเคลื่อนเกมริมเส้นอย่าง เจเรมี ฟริมปง เป็นแบ็กขวาเกมรุกจัดจ้าน โดยคุณสมบัติของเขา ทำให้ ซาลาห์ ถูกขยับเข้าด้านในได้แบบไร้กังวล
ระบบนี้ยังส่งผลให้ผู้เล่นหมายเลข 10 ทั้ง 3 คน เคลื่อนที่อย่างอิสระ บางเวลา เอกิติเก หรือ ซาลาห์ อาจดันขึ้นมาเป็นตำแหน่งกองหน้าเล่นร่วมกับ อิซัก
กลยุทธ์นี้อาจเป็นระบบที่มีไดนามิคมากสุดที่ สล็อต สามารถนำมาใช้โดยผู้เล่น 4 คน เป็นตัวจริงพร้อมกัน
รูปแบบที่ 2 คือ 4-2-3-1 แต่เน้นปีกเต็มตัว โดยให้ เอกิติเก เป็นปีกซ้ายตามสถิติ บุนเดสลีกา เยอรมัน 2024/25 ถือเป็นนักเตะที่มีความเร็วอยู่แล้วพยายามเลี้ยงบอลมากสุดอันดับ 5 ของลีก 126 ครั้ง และพาบอลจบด้วยการยิง 44 ครั้ง นอกจากนี้ ดาวยิงชาวฝรั่งเศส ยังทำอีก 8 แอสซิสต์ และมีส่วนร่วมเกมรุกอันดับ 5 ของลีก
ต่อมาอาจเป็น เอกิติเก กับ อิซัก จับคู่กันระบบ 4-2-2-2
ช่วงดีสุดของ เอกิติเก ที่แฟรงค์เฟิร์ต คือ การเล่นศูนย์หน้าคู่กับ โอมาร์ มาร์มูช ก่อนรายหลังจะย้ายไป แมนเชสเตอร์ ซิตี เดือนมกราคม 2025 ซึ่งหมายถึงจุดสิ้นสุดของแผน 3-5-2
มาร์มูช กับ เอกิติเก สลับตำแหน่งกันบ่อยๆ ตามสัญชาตญาณ หมุนเวียนกันจนแนวรับเกิดความสับสน และผลักดัน แฟรงค์เฟิร์ต ท้าชิงแชมป์ลีกกระทั่งปลายเดือนธันวาคม
ลิเวอร์พูล ยุค สล็อต ปรับเป็นรูปแบบ 4-2-4 หรือ 4-4-2 เวลาไม่มีบอล เพื่อเพรสซิงแดนบน
แต่ความเสี่ยงเห็นได้ชัดสุด คือ แดนกลางหละหลวม โดยมีมิดฟิลด์เพียง 2 คน ปิดพื้นที่ว่าง เมื่อเสียการครองบอล เป็นเหตุให้คู่แข่งโต้กลับเร็ว
สำหรับสูตรนี้ 4-2-4 มักนำมาใช้เมื่อ ลิเวอร์พูล สกอร์ตามหลังมากกว่าช่วงเริ่มเกม
ก็ต้องมาจับตาดูกันวันที่ 14 กันยายนนี้ ลิเวอร์พูล จะไปเยือน เบิร์นลีย์ 11 คนแรกจะหน้าตาเป็นอย่างไรหรือ โคดี้ กักโป จะได้ออกสตาร์ทก่อน ซึ่งการมีตัวเลือกเยอะก็ถือเป็นการดีฤดูกาลนี้น่าจะโปรแกรมแน่นมีทั้ง อิซัก กับ เอกิติเก ได้หมุนเวียนจะได้ยืนระยะยาวๆ ไปจนจบ เพราะอย่าลืมว่าขุมกำลังขนาดนี้ต้องแชมป์ถ้วยใหญ่สถานเดียว