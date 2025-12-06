มันส์สนั่นแทร็ก! “อุ้ม-นพรุธพงษ์” บิด Honda CBR250RR ทะยานขึ้นโพเดียม AP250 ศึกชิงแชมป์เอเชีย

เด็กไทยรุ่นใหม่ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” โชว์สมรรถนะ Honda CBR250RR ใน เอเชีย โปรดักชั่น 250 (AP250) “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 สตาร์ตกริดที่ 5 สามารถคว้าโพเดียมมาครองได้ในอันดับ ที่ 3 ในฐานะนักแข่งไวลด์การ์ดที่ลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล พร้อมทีมเมท "เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 สตาร์ตกริดที่ 21 เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 7 หลังไล้บู๊นักแข่งระดับแถวหน้าเอเชีย
ทั้งนี้ โปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Asia Road Racing Championship 2025 สนามที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ดวลความเร็วนัดชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในช่วงบ่าย ต่อด้วย รุ่น SS600 เวลา 15.00 น. และปิดท้ายด้วยรุ่นใหญ่สุด ASB1000 เวลา 16.00 น. ติดตามติดขอบจอผ่านทางถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH