Honda CBR พาเหรดคว้า 4 โพเดียม 2 คลาส ในศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 2 “ไฮเปค-กฤษฎา” แรงต่อเนื่อง คว้าดับเบิ้ลวินเนอร์

ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนามที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
รุ่น ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) คว้า Honda CBR1000RR-R ดวลความเร็วกับนักแข่งมากประสบการณ์ได้อย่างดุเดือด "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31จากอิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ทำความเร็วรักษาอันดับผู้นำจนถึงรอบสุดท้าย แต่มีจังหวะในช่วงสุดท้ายล้นออกจากไลน์ แต่พยายามอย่างหนักเพื่อรีดความเร็วเข้ามาลุ้นชัยชนะในโค้งสุดท้าย ทะยานรถแข่งคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 มาครอง ทางด้าน “ซุป" อนุชา นาคเจริญศรี หมายเลข 10 สังกัดทีม โปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบกดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม ขึ้นโพเดียมในอันดับที่ 3
รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1 Pro) ดาวรุ่งนักบิดฮอนด้า เริ่มต้นเกมได้อย่างร้อนแรง "ข้าวกล้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 บิดรถแข่ง Honda CBR600RR สังกัดทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส ออกจากตำแหน่งโพลโพซิชั่นขึ้นมานำพร้อมการประกบติดของ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส ฮอนด้า ทีม อย่างกระชั้นชิด การแข่งขันในกลุ่มนำต่อสู้กันอย่างดุเดือด มีการแซงเปลี่ยนอันดับอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะเป็น “ไฮเปค-กฤษฎา” บวกความเร็วเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 1 มาครอง เป็นการชนะ 2 สนามติดต่อกันในรุ่นนี้ โดยมี "ข้าวกล้อง-จักรีภัทร” ขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่ 2
ขณะที่รุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1) บิด Honda CBR250RR “ต้นกล้า” ภคภัคร พึ่งเจริญ หมายเลข 78 ทีมโปร ฮอนด้า สิทธิพล ไออาร์ซี ดีไอดี ซีบี อาชิ กิตติ เรซซิ่ง พัฒนาความเร็วขึ้นมาอีกขั้นในการแข่งขันสนามนี้ ก่อนเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 8 ทางด้านของทีมเมท “เฟรม” ภูริทัต จันจาด หมายเลข 98 ต่อสู้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 12
ทั้งนี้ ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 จะกลับมาดวลความเร็วกันอีกครั้งในโปรแกรมการแข่งขันสนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2568 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH