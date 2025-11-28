“เฟอร์-ปัญจรุจน์” โชว์ฟอร์มเด่น! ส่งท้ายฤดูกาลคว้าดับเบิ้ลวินเนอร์ พร้อมครองแชมป์ ศึก Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2025 ณ สนามช้างฯ

“เฟอร์-ปัญจรุจน์” โชว์ฟอร์มเด่น! ส่งท้ายฤดูกาลคว้าดับเบิ้ลวินเนอร์ พร้อมครองแชมป์ ศึก Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2025 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
Idemitsu Honda Thailand Talent Cup โครงการบ่มเพาะนักแข่งดาวรุ่งของฮอนด้า ด้วยรถแข่ง Honda NSF250R เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักบิดระดับเอเชียและระดับโลก ล่าสุดการแข่งขันได้เดินทางมาถึง สนามสุดท้าย สนามที่ 6 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21–22 ที่ผ่านมา ซึ่งสนามสุดท้ายนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการตัดสินแชมป์และชี้วัดฝีมือนักบิดดาวรุ่งของปีนี้
ในการแข่งขัน เรซแรก “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตร์วิรุฬฉัตร หมายเลข 12 สตาร์ตกริดที่ 3 บิดขึ้นแถวผู้นำ แสดงทักษะควบคุม Honda NSF250R และสร้างจังหวะทิ้งห่างคู่แข่ง ก่อนคว้าวินเนอร์ด้วยเวลา 1:49.461 วินาที ตามมาด้วย “ไบร์ท” เตชินท์ อินทร์อภัย หมายเลข 11 ตามมาอันดับ 2 ห่างเพียง 0.438 วินาที และ “เหงียน” ฮู ตรี หมายเลข 23 จากเวียดนาม ในอันดับ 3
ในการแข่งขัน เรซสอง “เฟอร์-ปัญจรุจน์” สตาร์ตกริดที่ 6 รักษาตำแหน่งได้ดี ขับเกาะกลุ่มและรอโอกาสในโค้งสุดท้าย ซึ่งต้องเจอกับคู่แข่งที่ท้าทายอย่าง “บินตัง” ปรานาตะ สุขมา หมายเลข 13 จากอินโดนีเซียกับกลยุทธ์เจาะเข้าเส้นทางในโค้งสุดท้าย แต่ด้วยแผนการรับมือแท็กติกที่รัดกุม “เฟอร์-ปัญจรุจน์” สามารถบิดผ่านเส้นชัยคว้าวินเนอร์อีกครั้ง ทำผลงาน ดับเบิ้ลวินเนอร์ ครองตำแหน่งแชมป์ประจำฤดูกาล และตำแหน่งที่ 3 เป็นของ “มะมาย” ปองคุณ เอี่ยมน้อย หมายเลข 6 ตามหลังวินเนอร์เพียง 0.116 วินาที
การแข่งขันปิดฉากฤดูกาลนี้ไปอย่างงดงาม เหล่าเยาวชนนักบิดฮอนด้าต่างถ่ายทอดความมุ่งมั่นและความตั้งใจผ่านผลงานอันยอดเยี่ยม พร้อมขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนตลอดปีที่ผ่านมา โดยโครงการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและผลักดันนักบิดรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เส้นทางระดับเอเชียและระดับโลกในอนาคต