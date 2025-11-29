กรมพลศึกษาเปิดค่าย Sports Talent Camp รุ่นแรก ปั้นนักฟุตบอลเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2568 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพทางการกีฬา (Creating Stars of Tomorrow : Sports Talent Camp) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬาเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับโลกในอนาคต ซึ่งเป็นโครงการสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของกรมพลศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2568 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมในรุ่นแรก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับนักฟุตบอลเยาวชนของประเทศไทย ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในทุกด้านสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาชั้นยอดในอนาคต โดยในวันแรก เป็นอบรมให้ความรู้ด้านปรัชญาโอลิมปิก การพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตสำหรับนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน และการฝึกทักษะฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนเยาวชนของสโมสรฟุตบอลคาวาซากิ ฟรอนตาเล่ สโมสรฟุตบอลชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น
สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมกันของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและกองการต่างประเทศ ในการยกระดับให้นักกีฬาเยาวชนของประเทศไทยได้รับการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต ซึ่งเป็นภารกิจในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน โดยเฉพาะนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อส่งต่อไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป