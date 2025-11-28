"ปรัชญา" กับคู่หูชาวอินเดียผงาดแชมป์ชายคู่ พร้อมคว้าไวลด์การ์ด "ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026"

การแข่งขันเทนนิส รายการ "2026 เอโอ เอเชีย-แปซิฟิก ไวลด์การ์ด เพลย์ออฟ" ชิงไวลด์การ์ดเข้าร่วมการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการแรกของปี "ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026" ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2568 ในประเภทเดี่ยว เป็นรอบรองชนะเลิศ และประเภทคู่ เป็นรอบชิงชนะเลิศ
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร นักหวดหนุ่มไทย และ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา นักหวดหนุ่มอินเดีย ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ลงสนามพบกับ ยูสุเกะ คุสุฮาระ และ ชุนสุเกะ นาคากาวะ คู่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 5 ของรายการ
ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ปรัชญา กับพาร์ทเนอร์ชาวอินเดีย โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา ช่วยกันหวดเอาชนะ ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-3 ส่งผลให้คู่ของ ปรัชญา ได้ตำแหน่งชนะเลิศ พร้อมคว้าสิทธิพิเศษหรือไวลด์การ์ดไปแข่งขัน "ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026" ในประเภทชายคู่ ได้ด้วย
ด้านหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักหวดลูกสักหลาดสาวไทย วัย 21 ปี มืออันดับ 138 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ เจองานหนักอย่าง เหลียง เอิน ซั่ว นักหวดชาวไต้หวัน วัย 25 ปี มือ 354 ของโลกในปัจจุบัน ที่เคยขึ้นไปที่อันดับ 150 ของโลกมาแล้ว
ตลอดการแข่งขัน "รวงข้าว" พยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเอง แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะความแข็งแกร่งและการหวดที่ดุดันของคู่แข่งขันได้ ก่อน "รวงข้าว" จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต โดยเซตแรก ลัลนา ชนะ 7-6 ไทเบรก 7-5 ส่วนเซตสองและเซตสาม แพ้ 1-6 และ 3-6 ตามลำดับ ในเวลา 2 ชั่วโมง 23 นาที
ขณะที่ เหลียง เอิน ซั่ว เข้าไปชิงชนะเลิศกับ ซาริน่า ดิยาส นักหวดชาวคาซัคสถาน อายุ 32 ปี มือ 283 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ หาน ซี นักเทนนิสเจ้าถิ่น อายุ 20 ปี มืออันดับ 411 ของโลก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-3 ในเวลา 1 ชั่วโมง 19 นาที