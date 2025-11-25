65 นักกอล์ฟดาวรุ่งผ่านคัดเลือกรอบแรก ลุยศึกขอนแก่น ลุ้นติดธงทีมชาติไทย

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569 ได้นักกอล์ฟฝีมือดีรวม 65 คน ทะลุเข้าสู่รอบสุดท้าย โดย "เจษฎา ช่วงประยูร" โชว์ฟอร์มสุดยอดทำสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ ด้าน "ธนัชพร อินทร์แสง" สกอร์ดีที่สุดในประเภทหญิง เตรียมเดินหน้าแข่งขันต่อที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเฟ้นหานักกีฬาติดธงทีมชาติ 10 คน
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น โครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569 รอบคัดเลือก ขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักกอล์ฟชายและหญิงรวม 161 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชันฝีมือแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน ก่อนคัดเลือกผู้ที่ทำผลงานโดดเด่นเข้าสู่รอบสุดท้าย 65 คน
หลังการแข่งขันสิ้นสุดลง สรุปผลนักกอล์ฟที่มีผลงานโดดเด่นและผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายรวม 65 คน โดย ประเภทชาย นักกอล์ฟที่ทำผลงานดีที่สุดคือ เจษฎา ช่วงประยูร ซึ่งทำสกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 267 ตามมาด้วย สุพศิน เรืองธรรม สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 278
โดยนักกอล์ฟชายที่ผ่านการคัดเลือก รวม 33 คน ได้แก่ รุ่น 13-16 ปี (20 คน) เจษฎา ช่วงประยูร, ณัฎฐ์ อินทร, วันกร เบ็ญนุกูล, ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ, อชิตะ สุวรรณรัตน์, ภูริต วงศ์สว่าง, พระนาย เหรียญไกร, ธกฤต ศุภกรชูวงศ์, กษิติ์เดช ธนธัญญา, นัทกร เบ็ญนุกูล, ณัฎฐ์ภพ เหลืองเจริญวัฒนา, พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง, ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์, ฐติพัทธ์ หัตถบดี, พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์, ยศวัฒน์ พฤกษางกูร, กรณ์ฐรัฐ พรสินธนรัชต์, ณัฐวีร์ ประทีปเสน, ณภัทร ไชยพานิช, ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญลาภ
ส่วนรุ่น 17-22 ปี (13 คน) ได้แก่ สุพศิน เรืองธรรม, ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ, จอมทัพต์ คิดควร, พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์, กรรณ บัตรพรรธนะ, รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร, อชิตะ อานันทนสกุล, กีรติกร ศักดิ์กรธนาศิริ, ศิวกร ประทีปเสน, นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ, ธรรมชาติ ชัยวิวัธน์, ณฐโชค เจริญคมเมธา, ธนิสร พิศเพ็ง
ด้านประเภทหญิง นักกอล์ฟที่ทำผลงานดีที่สุดคือ ธนัชพร อินทร์แสง ด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 279 ตามมาด้วย ภาณินี ขันมณี สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 285
ส่วนนักกอล์ฟหญิงที่ผ่านการคัดเลือก รวม 32 คน รุ่น 13-16 ปี (20 คน) ได้แก่ ธนัชพร อินทร์แสง, ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์, บุณยนุช ศุภกิจบุญชู, ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ, ณชา สถิตย์สัมพันธ์, ณกานต์ เศรษฐภากรณ์, ไหมพิมพ์พร พิมพ์ศรี, ภัชษุมล ขืนรัมย์, จิรัชยา ปรีชาสุชาติ, พริชา จิตเสรี, ณิชกมล พนาพิศาล, ณฉัตร ปิยวรศักดิ์, สิรกร โสมประโคน, สุธันยา โกมลเกษรักษ์, ณมณ หลวงนิติกุล, นัทธ์ชนัน สุนทรทิพย์, อรนลิน มุงคุณแสน, กุลศิริ แก้ววิจิตร, ภรภัทร ใสสีสูบ, ณรัน มงคลเลิศ
รุ่น 17-22 ปี (12 คน) ภาณินี ขันมณี, ชนิดาภา ศรีปาน, ภลินี วิมูลชาติ, ขวัญแก้ว หนุ่มชัยภูมิ, พิมภากร ปัญญาดิลก, กรวรรณ เบ็ญนุกูล, ธิรดา พันธุ์ทอง, เมธาพร เพชรเกื้อหนุน, จิรานันท์ ลิม, กานต์ศศินต์ เหลาทอง, งามพรรณ จันทนะ, ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธุ์
นักกอล์ฟดาวรุ่งทั้ง 65 คน จะเข้าสู่การแข่งขัน โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย รอบสุดท้าย ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 โดยการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจะเข้มข้นยิ่งขึ้น โดย 4 วันแรกเป็นการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (รวม 72 หลุม) เพื่อตัดตัวนักกีฬาเหลือประเภทละ 12 คน จากนั้นจะเข้าสู่การทดสอบทักษะ 18 สถานีในวันสุดท้าย ซึ่งจะมีการทดสอบความสามารถด้านต่างๆ อาทิ ระยะไดร์ฟ, ช็อต 100 หลา, 150 หลา, การขึ้นกรีนพาร์ 3, การระเบิดทราย และการพัตต์
การคิดคะแนนรวมเพื่อคัดเลือกจะมาจาก ผลการแข่งขันกรอสสกอร์ (60%) และผลการแข่งขันทดสอบทักษะ (40%) โดยสมาคมกีฬากอล์ฟฯ จะคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569 รวม 10 คน แบ่งเป็นรุ่นอายุ 17-22 ปี จำนวน 4 คน (ชาย 2 คน / หญิง 2 คน) และรุ่นอายุ 13-16 ปี จำนวน 6 คน (ชาย 4 คน / หญิง 2 คน)