เทพศิรินทร์ ผงาดแชมป์จตุรมิตรสมัย 7 หลังหักด่านชงโคม่วง 2-0

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. เป็นการเตะวันสุดท้าย โดยคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง “ลูกแม่รำเพย” เทพศิรินทร์ ที่พกสถิติสุดหรูชนะ 3 นัดรวดในรอบแรก กับ “ชงโคสีม่วง” กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แชมป์ร่วมจากครั้งก่อน
เกมนี้ทั้ง 2 ทีมขนทัพใหญ่ลงสนามเต็มอัตราศึก โดยฝั่งเทพศิรินทร์ ได้ ปราชญ์ แสงสว่าง ปราการหลังตัวหลักที่เจ็บจากเกมแรก กลับคืนสนามอีกครั้้ง ส่วนในแดนหน้ามี ปวริศ บุญมาเลิศ, รุสกี กาเดร์ และ อนุชา สะแกคุ้ม เป็น 3 ประสาน ขณะที่ กรุงเทพคริสเตียน เข็นปราการหลังตัวทีมชาติชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 วิชั่น อินอร่าม ที่มีอาการเจ็บข้อเท้าขวาลงสนาม เช่นกันเดียวกับเกมรุกฝั่งซ้ายที่ได้ ณัฐกิตต์ โพธิ์ศรี ปีกตัวเก่งจากการท่าเรือเป็นตัวทำเกม
นาทีที่ 25 เทพศิรินทร์ ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะที่ขึงเกมรุกจากด้านซ้าย ก่อนจะเคาะบอลเปิดทางมาฝั่งขวา อนุชา สะแกคุ้ม กระชากบอลหนีแบ๊กก่อนจะเปิดให้กับ ปวริศ บุญมาเลิศ โขกไปติดเซฟของ พงศพัศ ศุขเกษม ปัดออกมาเข้าทางของ ปวริศ ซ้ำจ่อ ๆ ไปเหลือซาก ขึ้นนำก่อน 1-0
จากนั้นนาทีที่ 33 พิชญะ คงศรี มีโอกาสยิงลูกลักไก่ในระยะกว่า 30 หลา แต่ พิพรรธ ประคองพันธุ์ ยังเซฟไว้ได้ หมดครึ่งแรก เทพศิรินทร์ ออกนำ 1-0
ครึ่งหลังเกมเป็นไปอย่างสูสี ก่อนที่ เทพศิรินทร์ จะได้ประตูย้ำชัยชนะ จากจังหวะยิงฟรีคิกของ ปวริศ บุญมาเลิศ หลอกยิงฟรีคิกที่เสาแรก พงศพัศ ศุขเกษม พุ่งไปปัดออกมาเข้าทาง ศิรณัฏฐ์ ศีวลักษณ์ เข้าซ้ำไปเหลือ ทำให้ เทพศิรินทร์ เอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาด 2-0
จากชัยชนะครั้งนี้ ทำให้ เทพศิรินทร์ เพิ่มสถิติเป็นแชมป์สมัยที่ 7 โดยแบ่งเป็นแชมป์เดี่ยว 3 ครั้ง และแชมป์ร่วม 4 ครั้ง พร้อมยืดสถิติไม่เคยแพ้กรุงเทพคริสเตียนในเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่ 6 ติดต่อกัน โดยเป็นฝ่ายชนะ 3 ครั้ง และเสมอ 3 ครั้ง ส่วน คริสเตียน ครองสถิติแชมป์สูงสุดร่วมกับ สวนกุหลาบ อยู่ที่ 14 สมัยเท่ากัน
ส่วนการเตะนัดชิงที่ 3 “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ เจ้าภาพ พิขิต “ชมพูฟ้า” สวนกุหลาบวิทยาลัย 2-0 จาก ยงศิลป์ ขวัญทอง และ ณัฐวัตร หนาดทอง นาที 8, 84
สำหรับฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้่งต่อไป จะมีขึ้นในปี 2570 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า โดยเป็นคิวของกรุงเทพคริสเตียน ที่รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ