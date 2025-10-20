กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ฝ่าด่านจาก 1,000 ทีม คว้าแชมป์ "สิงห์ จูเนียร์คัพ" ครั้งที่ 26

จากรอบคัดเลือกกว่า 1,000 ทีม เดินทางมาถึงรอบ 10 ทีมสุดท้าย สำหรับฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี รายการ "สิงห์ จูเนียร์ คัพ" ครั้งที่ 26 ที่ "สิงห์" ผนึกกำลัง 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศในการจัดการแข่งขัน โดยรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันที่สนามยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ คลอง 4 ปทุมธานี สนามซ้อมของสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568
โดย 10 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย เทพศิรินทร์ เชียงใหม่, พิชญบัณฑิต, วชิราลัย, นาจานศึกษา, นนท์ประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, กรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่, ศีขรภูมิพิสัย และ เคที ยูไนเต็ด
รอบชิงชนะเลิศ เป็นการเจอกันระหว่าง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ก่อนที่ทีมชงโคม่วงทองจะคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์ 3-1 คว้าถ้วยแชมป์พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท โดยทั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียน อบจ.ชัยนาท ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการเป็นลัคกี้บอย เดินจูงนักฟุตบอลลงสู่สนามในเกมฟุตบอลไทยลีก 1 ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ อยุธยา ยูไนเต็ด 1-0 อีกด้วย ขณะที่ นาจานศึกษา คว้าอันดับ 3 ไปครอง หลังชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ 1-0
ภายในงาน มีการจัดคลินิกฟุตบอล โดย 3 นักเตะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด "เท่ห์" เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย, รานีล ซานตาน่า และ ทากากิ โอเสะ ตลอดจนฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีม สิงห์ จูเนียร์คัพ ออลสตาร์ ปะทะกับทีมอินฟลูฯ ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น "ดีเจปาล์ม" พสิษฐ์ สุทธิกุล, "ตูเต้" ภูริภัทร จากตูดูบอลไทย, เบล SPOTZ, ต้น ตัวเทพฟุตบอล, เก็ทซัง, แม็กซ์ โยนเหรียญ, ต้อง พัทนีย์ และ นัท สไปซี่แคท
นอกจากนี้ ยังมีเกมทักษะฟุตบอลให้เหล่าน้อง ๆ นักเตะได้ร่วมสนุกกันเหมือนเช่นเคย โดยผู้ชนะประกอบด้วย เจ้าพ่อฟรีคิก ปฤษฎี เงินทอง จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, โกลมือกาว จอมทัพ กระแจะจันทร์ จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ มิดฟิลด์เทพ พีรวิชญ์ แย้มชุมพร จาก KT Football Academy