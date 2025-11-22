ทรู เดินหน้า "Up สัญญาณ Up ความสุข" ไลฟ์สด "หมอนทองวิทยา–อบจ.ชัยนาท"

เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ต้องสร้าง"ความสุข"ให้ผู้คนได้อย่างแท้จริง ... ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดบ้านต้อนรับทีมฟุตบอลเยาวชนจากโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียน อบจ.ชัยนาท ที่บุกเช็คอินสยามสแควร์ แลนด์มาร์คสำคัญด้านไลฟ์สไตล์ที่ทรูปักหมุดหลายสาขา เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ น้องๆ ได้เปิดโลกนอกห้องเรียนที่ทรู แบรนดิ้ง ช็อป สยามซอย 2 เปิดโลกจินตนาการและสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตสุดล้ำอย่างมีความสุขไปกับเทคโนโลยีทันสมัย ทั้งหลากหลายอุปกรณ์ IoT เพื่อบ้านอัจฉริยะยุคใหม่ โซลูชันพลังงานสะอาด นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำงานอย่างชาญฉลาด และใช้งานจริงกับสมาร์ทดีไวซ์รุ่นใหม่ล่าสุด และแกดเจ็ตไลฟ์สไตล์ ที่เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของ Gen Z อย่างไร้รอยต่อ ผ่านทรู 5G มาตรฐานใหม่ของเครือข่ายที่ดีที่สุด เร็ว แรง ครอบคลุมทั่วไทย Up สัญญาณ Up ความสุข
ไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮา คือ การไลฟ์สดร่วมกับ ช่อง 7HD "จากสนามหญ้าสู่สยามสแควร์" แบบเรียลไทม์ไร้สะดุด ด้วยพลังเครือข่ายทรู 5G มาตรฐานโครงข่ายใหม่ที่ดีที่สุด หลังการรวมพลังทรู-ดีแทคสู่ One Network เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้เครือข่ายทรู 5G แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งด้านความเร็ว ความครอบคลุม ความเสถียร และความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสูงสุดด้วย True CyberSafe ให้แฟนคลับได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันแบบสดๆ ตลอดการเดินทาง ทั้งทีม อบจ.ชัยนาท จาก จ.ชัยนาท และ ทีมหมอนทองวิทยา จากงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี จนถึง สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกบทพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีที่ดี ไม่ใช่แค่เร็วหรือแรง แต่ต้อง "เชื่อมความสุขของคนไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา"
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "เวลาที่เราได้อยู่ใกล้พลังความฝันของเด็กๆ เราจะยิ่งเห็นได้ชัดว่า หน้าที่ของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ทำให้โลกเชื่อมต่อกันเร็วขึ้น แต่ต้องทำให้"โอกาส"เดินทางไปหาพวกเขาได้ง่ายขึ้นด้วย บทบาทของทรู คอร์ปอเรชั่น ในวันนี้ จึงไม่ได้เพียงส่งสัญญาณโทรศัพท์ แต่กำลังส่งต่อสัญญาณแห่งโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งการเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ จากทีมหมอนทองวิทยาและ อบจ.ชัยนาท ที่สยามสแควร์ ครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างของคำว่า Experience is the brand เพราะเราเชื่อในการออกแบบประสบการณ์จริง ให้เทคโนโลยีกลายเป็นแรงบันดาลใจที่จับต้องได้ ทั้งใน ทรู แบรนดิ้ง ช็อป และตลอดการไลฟ์สดจากสนามหญ้าสู่สยาม ที่พิสูจน์ว่าเครือข่าย True5G สามารถ Up สัญญาณ Up ความสุข ให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกเส้นทาง"
สยามสแควร์ คือบ้านของคนรุ่นใหม่ ซึ่งทรูเข้าใจไลฟสไตล์ของ Gen Z และพร้อมสนับสนุนทุกไลฟ์สไตล์ของเยาวชน เราจึงสร้างสรรค์พื้นที่ที่สยามสแควร์ใจกลางเมืองให้เป็นศูนย์กลางสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาเรียนรู้ เติบโต ไปกับทรูทั้งที่ทรู แบรนดิ้ง ช็อป สยามซอย 2 ทรู แบรนดิ้ง ช็อป สยามพารากอน และทรู ช้อปสยามซอย 3 ที่เตรียมจะเปิดให้บริการ พร้อมพาทุกคนสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำและเชื่อมต่อโลกการเรียนรู้ ความฝัน และความบันเทิงได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทุกก้าวของความฝัน ไม่ได้ต้องการแค่แรงกาย แต่ต้องการแรงใจและโอกาสที่เข้าถึงได้จริงและทรูภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ Up พลังบวก ให้เยาวชนไทยกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัด ทั้งในสนามกีฬาและในทุกสนามของชีวิต