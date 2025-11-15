กอล์ฟหญิงทีมชาติไทยกวาด 4 แชมป์อาเซียนที่ฟิลิปปินส์

ทีมนักกอล์ฟหญิงสร้างชื่อคว้าแชมป์ประเภททีมชิงแชมป์อาเซียน 2025 หรือ เซาท์อีสต์ เอเชียน อเมเจอร์ กอล์ฟ ทีม แชมเปี้ยนชิพ (SEATC) ครั้งที่ 62 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ครบทั้ง 4 รายการที่ลงแข่งขันทั้งประเภททีมและบุคคล พร้อมกวาดอันดับ 1-2-3 ในประเภทบุคคลได้ทั้งlสองรายการหญิง
การแข่งขันกอล์ฟประเภททีมชิงแชมป์อาเซียน 2025 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 62 ณ สนามลุยซิต้า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ปะเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยชิงชัยทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ ปุตราคัพ (โอเพ่น ชาย), ไลอ้อน ซิตี้ คัพ (เยาวชน ชาย U16), สันติ คัพ (โอเพ่น หญิง) และ คาร์ตินี่ คัพ (เยาวชน หญิง U16)
โดยทีมนักกอล์ฟหญิงไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าชัยชนะได้ทั้ง 4 รายการได้แก่ สันติ คัพ (โอเพ่น หญิง) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ สันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งวางรากฐานพัฒนาวงการกอล์ฟไทย ประเภททีม ทีมไทย ซึ่งประกอบด้วย นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล, ปริม ปราชญ์นคร และ ฝ้าย-พิมพ์พิศา รับรอง ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ ด้วยสกอร์รวม 4 วัน 16 อันเดอร์พาร์ 560 ทิ้งห่างอันดับสอง อินโดนีเซียถึง 31 สโตรก
ส่วนประเภทบุคคล นักกอล์ฟสาวไทยโชว์ฟอร์มกวาดเรียบทั้ง 3 อันดับแรก โดยแชมป์ได้แก่ ปริม ปราชญ์นคร สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 281 อันดับสอง พิมพ์พิศา รับรอง สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 282 และอันดับ 3 กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล สกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ 289
ส่วน คาร์ตินี่ คัพ (เยาวชน หญิง U16) ประเภททีม ทีมไทย ซึ่งมี เจลลี่-กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์, สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล และ ชนม์พรรษา ถวิลย์สังข์ สามารถป้องกันแชมป์ได้อีกรายการ ด้วยสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 575 ทิ้งห่างอันดับสอง สิงคโปร์ 11 สโตรค
ขณะที่ประเภทบุคคล สาวไทยจบทั้ง 3 อันดับแรก โดย กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 289 ชนะ ชนม์พรรษา ถวิลย์สังข์ ที่รั้งรองแชมป์ด้วยสกอร์ 2 โอเวอร์พาร์ 290 และอันดับ 3 สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล สกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 291
ส่วนผลงานประเภทชาย ปุตราคัพ ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม 4 ราย ได้แก่ โอโน่-วรุตม์ บุญรอด, วิน-ธนวินท์ ลี, แอนฟิลด์-ปรินทร์ สารสมุทร และ ศิวกร เกรียงไกร ปรากฏว่าทีมชายไทยรั้งตำแหน่งรองแชมป์ ด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 862 โดยแชมป์เป็นของทีมฟิลิปปินส์ ที่สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 860
ส่วนประเภทบุคคล ปรินทร์ สารสมุทร ทำผลงานดีที่สุดของทีมไทยที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 285 ส่วนแชมป์เป็นของ แรนดี บินตัง จากอินโดนีเซีย สกอร์ 10 อันเดอร์พาร์ 278 ขณะที่ ไลอ้อน ซิตี้ คัพ (เยาวชน ชาย U16)
ประเภททีมไทยจบอันดับ 4 ส่วนผลงานบุคคลดีที่สุดคือ เสฏฐวุฒิ เคนานัน รั้งอันดับที่ 6