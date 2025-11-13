"ออสการ์" อดีตนักเตะเชลซี ป่วยโรคหัวใจ จ่อแขวนเกือก

ออสการ์ อดีตมิดฟิลด์ เชลซี เตรียมแขวนสตั๊ด ตามคำขอร้องของภรรยา และครอบครัว เนื่องจากความผิดปกติของหัวใจ
ล่าสุด ออสการ์ วัย 34 ปี พักรักษาตัวที่ห้องไอซียู (ICU) หลังหมดสติระหว่างฝึกซ้อมกับ เซา เป่โล เนื่องจากปัญหาการทำงานของหัวใจ
กองกลางบราซิเลียน โพสต์ข้อความบนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (12 พ.ย.) "ขอบคุณสำหรับข้อความและคำอวยพร ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง"
ออสการ์ รักษาโรคหัวใจตั้งแต่เดือนสิงหาคม และได้รับอนุญาตกลับมาเล่นฟุตบอล แต่เหตุการณ์เมื่อวันอังคาร (11 พ.ย.) ทำให้นักเตะต้องทบทวนอนาคต
"โกลโบ" สื่อประเทศบราซิล รายงาน ออสการ์ นักเตะผู้กอบโกยรายได้ 150 ล้านปอนด์ ระหว่างค้าแข้งที่ประเทศจีน ได้รับการวิงวอนจากครอบครัวให้เลิกเล่นฟุตบอลอาชีพ โดยสำนักข่าวแห่งเดียวกัน เผยว่า ออสการ์ ต้องได้รับติดตั้งสายสวนหัวใจ
ออสการ์ เหลือสัญญากับ เซา เปาโล ถึงปี 2027 แต่ผู้บริหารสโมสรยินดียกเลิกสัญญา กรณีนักเตะต้องการรีไทร์ โดยแหล่งข่าวสโมสรเผยว่า มีโอกาสเลิกเล่น 99 เปอร์เซ็นต์