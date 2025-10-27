"นอร์ริส" คว้าแชมป์เม็กซิกันฯ ม้วนเดียวจบ ขึ้นนำคะแนนสะสม F1

แลนโด นอร์ริส นักขับ แม็คลาเรน คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ เม็กซิกัน กรังปรีซ์ ตั้งแต่ตำแหน่งโพลกระทั่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรก วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม ขึ้นนำคะแนนสะสมแทน ออสการ์ ปิแอสตรี เพื่อนร่วมทีม
ผลต่างคะแนนแค่ 1 แต้ม คือ ช่องว่างระหว่างเพื่อนร่วมทีม และคู่ชิงแชมป์โลก ฤดูกาล 2025 เหลือการแข่งขัน 4 สนาม
ขณะที่ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน นักซิ่ง เรด บูลล์ ซึ่งจบอันดับ 3 ยังคงมีลุ้นแชมป์โลก 5 สมัยติดต่อกัน โดยตามหลัง นอร์ริส 36 แต้ม
ชาร์ลส เลอแคลร์ นักขับ เฟอร์รารี เข้าเส้นชัยอันดับ 2 ด้วยเวลารวมตามหลัง นอร์ริส มากกว่า 30 วินาที โอลิเวอร์ แบร์แมน รุกกี้ของ ฮาส สร้างผลงานดีสุดของอาชีพ จบอันดับ 4 ที่สนามออโตโดรโม เฮร์มานอส โรดริเกวซ เซอร์กิต
ปิแอสตรี จบอันดับ 5 เก็บคะแนนสะสมเพิ่ม 10 แต้ม รวมมี 356 แต้ม ก่อนย้ายไปสู้กันต่อรายการ บราซิเลียน กรังปรีซ์ ที่สนามอินเตอร์ลากอส กรุงเซา เปาโล วันที่ 9 พ.ย.
ส่วน อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับหนึ่งเดียวของไทยสังกัด วิลเลียมส์ จบเรซอันดับ 13 คะแนนสะสม 73 แต้ม เท่าเดิม อยู่อันดับ 8 ของตาราง