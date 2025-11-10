"นอร์ริส" คว้าแชมป์เซา เปาโลฯ ทิ้งห่าง 24 แต้ม

แลนโด นอร์ริส นักขับ แม็คลาเรน คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ เซา เปาโล กรังปรีซ์ ที่สนามอินเตอร์ลากอส ประเทศบราซิล วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน
คิมี อันโตเนลลี จาก เมอร์เซเดส เข้าเส้นชัยอันดับ 2 ตามด้วย แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน สังกัด เรด บูลล์ จบอันดับ 3 หลังออกสตาร์ทจากพิตเลน ขณะที่ ออสการ์ ปิแอสตรี นักขับชาวออสเตรเลีบ จบอันดับ 5 คะแนนสะสมตามหลัง นอร์ริส เพื่อนร่วมทีม 24 แต้ม เหลือ 3 เรซ กับ 1 สปรินท์ เรซ
นอร์ริส แชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (8 พ.ย.) กล่าว "ผมพยายามเกินลิมิต เป็นเรซอันน่าอัศจรรย์ และสุดสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบ"
นอร์ริส เข้าสู่สุดสัปดาห์นี้ ด้วยผลต่างคะแนนสะสม 1 แต้ม บนตาราง ทำผลงานแบบถูกที่ถูกเวลา หลังคว้าแชมป์เรซล่าสุด ที่ประเทศเม็กซิโก
"แค่โฟกัสตัวเอง ทีมงานแม็คลาเรนทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยม ผลตอบแทนไม่ได้มาง่ายๆ แน่นอน" นักขับชาวสหราชอาณาจักร ทิ้งท้าย
เรซนี้ ปิแอสตรี ถูกปรับเวลาเพิ่ม 10 วินาที ข้อหาเป็นต้นเหตุรถชน หลังรีสตาร์ทรอบที่ 6
สถานการณ์ลุ้นแชมป์โลก ประเภทนักขับ นอร์ริส เก็บเพิ่ม 33 แต้ม รวมสปรินท์ เรซ มี 390 แต้ม อันดับ 2 ปิแอสตรี มี 366 แต้ม และอันดับ 3 เวอร์สแตพเพน มี 341 แต้ม
ส่วน อเล็กซ์ อัลบอน หนึ่งเดียวของไทย สังกัด วิลเลียมส์ จบเรซอันดับ 11 คะแนนสะสม 73 แต้มเท่าเดิม รั้งอันดับ 8 ของตาราง