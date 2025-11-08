“เจ ชนาธิป” เปิดอะคาเดมี่แห้งที่ 2 แคมเปญ “จากพ่อจุ้งสู่เจ จากเจสู่ทุกคน”

Chanathip Football Academy ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า @ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง “เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์” นักฟุตบอลทีมชาติไทยและนักฟุตบอลอาชีพที่เป็นขวัญใจของแฟนฟุตบอลชาวไทย และ “คุณศิวัช วสันตสิงห์” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท บูทรูม จำกัด ในนามแบรนด์ “Ari” แบรนด์สินค้าสปอร์ตแฟชั่น สปอร์ตไลฟ์สไตล์ออกแบบมาสำหรับคนรักการเล่นฟุตบอล ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปท์ “ยังไง…ก็จะเล่น”
เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ถือเป็นเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จทั้งในลีกประเทศไทยและลีกต่างประเทศ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยผู้มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ซึ่งภายในงานเปิดตัวอะคาเดมี่นั้น จะมีการพูดถึงเทคนิคและแรงบันดาลใจในการปั้นเยาวชนให้เติบโตขึ้นมากลายเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย โดย “คุณพ่อจุ้ง ก้องภพ สรงกระสินธ์” บิดาและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเตะขวัญใจชาวไทยคนนี้ รวมไปถึงการจัด Football Clinic Session โดย เจ ชนาธิป สรงกระสินธิ์ จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชในการฝึกสอนร่วมกับ โค้ชจาก Chanathip Football Academy จำนวน 1 ชั่วโมง ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นไปตามคอนเซปท์ของอะคาเดมี่ อย่าง “จากพ่อจุ้งสู่เจ จากเจสู่ทุกคน” และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการรับลายเซ็นเป็นที่ระลึก ที่นอกจากเยาวชนจะได้รับการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดกับนักฟุตบอลขวัญใจของตนเองแล้ว ยังได้รับชุดฝึกซ้อมจากแบรนด์ Ari พร้อมสกรีนชื่อและเบอร์เสื้อเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ของแต่ละคนลงไปอีกด้วย
Chanathip Football Academy เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 6-12 ปี เข้าสู่การฝึกสอนโดยหลักสูตรจากคุณพ่อจุ้ง ก้องภพ สรงกระสินธ์ พร้อมทีมโค้ชที่จะฝึกฝนให้เยาวชนสามารถเล่นฟุตบอลได้สองเท้าเพื่อเพิ่มข้อได้เปรียบในการต่อสู้ในสนามฟุตบอล ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่ เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ได้ฝึกฝนมาในวัยเด็ก อะคาเดมี่แห่งนี้ไม่เพียงแค่เน้นย้ำทักษะที่เป็นเลิศทางด้านฟุตบอลเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังวินัย การทำงานเป็นทีม และทัศนคติที่ดีทั้งในและนอกสนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนไปสู่ระดับโลก และเป็นหนึ่งในผู้พัฒนานักฟุตบอลคลื่นลูกใหม่ของประเทศไทย
แบรนด์ Ari ในฐานะพันธมิตรหลัก ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมและชุดฝึกซ้อมที่ผลิตขึ้นมาภายใต้แบรนด์ Ari เพื่อให้ Chanathip Football Academy เป็นมากกว่าอะคาเดมี่ทั่วไป แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งแรงบัลดาลใจของเยาวชนผู้ชื่นชอบฟุตบอลเช่นกัน