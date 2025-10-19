นายกฯ เปิดการแข่งขันฟุตบอลเฉลิมฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–สหราชอาณาจักร

วันนี้ (19 ต.ค.) เวลา 13.35 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “Thailand–UK 170 Football Tournament” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหราชอาณาจักร ณ สนามโปโลฟุตบอลพาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย นายมาร์ก กุดดิง ให้การต้อนรับ
นายอนุทิน กล่าวยินดีที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองทั้งวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ และร่วมแบ่งปันความรักในกีฬาฟุตบอล ซึ่งถือเป็น “ภาษาสากล” ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน พร้อมเปรียบเทียบว่ามิตรภาพก็เหมือนกับการเล่นฟุตบอล ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ความเคารพ ความไว้วางใจ และจิตวิญญาณในการเดินหน้าร่วมกัน
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ตลอดระยะเวลากว่า 170 ปีที่ผ่านมา ไทยและสหราชอาณาจักรเป็น “เพื่อนร่วมทีม” ที่แท้จริง และเมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่ “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)” ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ความร่วมมือในทุกมิติเติบโตอย่างต่อเนื่อง