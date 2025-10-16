GLO Cup 2025 ประกาศ 6 แข้ง GLO STAR รุ่น U13-U15 ลัดฟ้าสู่เจลีก "เดอะตุ๊ก" การันตีมีคนต่อยอดเป็นมืออาชีพ

วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ณ สนามคลองหลวง เลค อารีนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ได้จัดพิธีประกาศรายชื่อเยาวชนดาวรุ่ง 6 คนสุดท้าย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ในศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน
การประกาศครั้งสำคัญนี้ ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย และ นาวาอากาศโท ส่งเสริม มาเพิ่ม ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน GLO Cup 2025 พร้อมด้วย ยูสุเกะ อิกิ ผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของสโมสรฟุตบอล อวิสป้า ฟุกุโอกะ มาร่วมยืนยันรายชื่อด้วยตัวเอง โดยมีสองซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยอย่าง ธีรศิลป์ แดงดา และ ชนาธิป สรงกระสินธ์ มาร่วมให้กำลังใจน้องๆ อย่างใกล้ชิด
โครงการ GLO STAR เริ่มต้นจากเยาวชนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศใน 7 ภูมิภาค จนเหลือผู้เล่นรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน เข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นเวลา 14 วัน (3-16 ตุลาคม 2568) ณ สนามคลองหลวง เลค อารีนา เพื่อเฟ้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสุด และในที่สุดก็ได้รายชื่อ 3 คนสุดท้ายในแต่ละรุ่น ดังนี้:
⭐ GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
สรชัย ภารุนัย (โรงเรียนกันทรารมณ์)
กฤษฎา บัวขจร (โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี)
อิรฟาน ดอเลาะ (โรงเรียนคัมภีร์วิทยา)
⭐ GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ภัทรกร เอี่ยมอำพร (คลองโคน อะคาเดมี่)
กลวัชร ดวงกลาง (พิชญบัณฑิต)
ธีรพล ขำกลํ่า (กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
ซึ่งเยาวชนทั้ง 6 คนนี้ มีกำหนดการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคม 2569
ด้าน "เดอะตุ๊ก" นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยและประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยเฉพาะ ท่านลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และ พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงคณะกรรมการ GLO ทุกท่านที่ร่วมสานฝันให้กับเยาวชนไทยได้ไปฝึกฝนที่ต่างประเทศ
"การสร้าง GLO Star Football Camp ตลอด 2 สัปดาห์นี้ ทำให้เราได้นักกีฬาที่มีคุณภาพ โดยพวกเขาจะไปฝึกซ้อมเพื่อ ให้เก่งเลย ไม่ใช่แค่หาประสบการณ์ และที่สำคัญคือคนคัดเลือกคือผู้อำนวยการของสโมสรฟุตบอล อวิสป้า ฟุกุโอกะ มาคัดเลือกด้วยตัวเอง เท่ากับว่าเด็กทุกคนผ่านเกณฑ์ของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว"
"ผมขออนุญาตการันตีเลยนะครับว่าใน 6 คนนี้ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ต่อยอดไปสู่ในระดับอาชีพได้แน่นอน สำหรับทีมชาติ ผมว่าไปฝึกขนาดนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้สอดแทรก แต่ระดับอาชีพเนี่ยผมมั่นใจว่า 1 ใน 6 มีแน่นอน เพราะผมได้คุยกับทางญี่ปุ่นแล้ว เขามั่นใจว่ามีโอกาสสูงมาก" นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย