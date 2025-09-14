อัสสัมชัญธนบุรีคว้าดับเบิ้ลแชมป์ - ชนาธิป-ธีรศิลป์ ร่วมมอบถ้วยสุดยิ่งใหญ่

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย "GLO Cup 2025” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สนามศุภชลาศัย ได้บทสรุปอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป็น "เจ้าสัวน้อย" อัสสัมชัญธนบุรี ที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ได้สำเร็จทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นของเมืองไทย
เส้นทางสู่แชมป์รุ่น U13 ดราม่ายันฎีกา
ในรอบรองชนะเลิศ รุ่น U13 อัสสัมชัญธนบุรี ต้องเจอกับบททดสอบสุดหินเมื่อตกเป็นฝ่ายตามหลัง โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ 0-2 แต่ด้วยสปิริตอันแข็งแกร่ง พวกเขายิง 2 ประตูรวดภายใน 2 นาที ตีเสมอเป็น 2-2 ก่อนจะเอาชนะในการดวลจุดโทษ 2-0 ผ่านเข้าไปชิงกับ อัสสัมชัญศรีราชา ที่เอาชนะ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา มาได้ 3-0
ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการพบกันเองของสองทีมในเครืออัสสัมชัญ เกมจบลงด้วยสกอร์ 1-1 ในเวลาปกติ โดย กฤษฎา บัวขจร ยิงให้ อัสสัมชัญธนบุรี ขึ้นนำ แต่ จิรภัทร ด่านเก่า ก็มาตีเสมอให้กับ อัสสัมชัญศรีราชา ได้ทันท่วงที ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลจุดโทษ และเป็น อัสสัมชัญธนบุรี ที่นิ่งกว่า เอาชนะไปด้วยสกอร์รวม 6-5 คว้าแชมป์ไปครอง
เส้นทางสู่แชมป์รุ่น U15 คว้าชัยในช่วงเวลาสำคัญ
ในรุ่น U15 รอบรองชนะเลิศ มัธยมตากสินระยอง สามารถรักษาสถิติการดวลจุดโทษชนะ 100% ตั้งแต่รอบคัดเลือกเอาไว้ได้แม้จะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าในเกมที่พบกับ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศกับ อัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้ทีเด็ดจาก พิชญะ วุฒิชัย ซัด 2 ประตู เอาชนะ โรงเรียนกันทรารมณ์ 2-0 ในช่วงท้ายเกม
ในรอบชิงชนะเลิศ อัสสัมชัญธนบุรี ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในช่วงเวลาสำคัญอีกครั้ง โดยได้ 2 ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจาก พิชญะ วุฒิชัย คนเดิม และ จิรายุ ลักษณเลิศ ทำให้เอาชนะ มัธยมตากสินระยอง ไป 2-0 คว้าดับเบิ้ลแชมป์ทั้งสองรุ่นอย่างยิ่งใหญ่
สรุปผลรางวัล GLO Cup 2025
พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย, นาวาอากาศโท ส่งเสริม มาเพิ่ม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย รวมถึงตัวแทนจากสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ยูซูเกะ อิคกิ ผู้อำนวยการอคาเดมี และ ริกิฮิโร ซูจิยาม่า หัวหน้าแมวมอง รวมถึง ชนาธิป สรงกระสินธ์ กับ ธีรศิลป์ แดงดา ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยเข้าร่วมมอบรางวัล และให้กำลังใจแข้งเยาวชนด้วย
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
ชนะเลิศ: อัสสัมชัญธนบุรี (รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมถ้วยและเหรียญรางวัล)
รองชนะเลิศ: อัสสัมชัญศรีราชา (รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล)
อันดับ 3 ร่วม: ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา และ โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ (รับเงินรางวัล 70,000 บาท)
รางวัลส่วนบุคคล รุ่น U13
ดาวซัลโว: ชณชัย ป๊อกตั้ง (โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ) 7 ประตู
ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม: ธนากร เยาวรัตน์ (อัสสัมชัญธนบุรี)
MVP: ภัณเต พัดวี (อัสสัมชัญศรีราชา)
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม: ประพจน์ ทั่งพรม (อัสสัมชัญธนบุรี)
ทีมแฟร์เพลย์: โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ: อัสสัมชัญธนบุรี (รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมถ้วยและเหรียญรางวัล)
รองชนะเลิศ: มัธยมตากสินระยอง (รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล)
อันดับ 3 ร่วม: โรงเรียนกันทรารมณ์ และ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (รับเงินรางวัล 70,000 บาท)
รางวัลส่วนบุคคล รุ่น U15
ดาวซัลโว: ภูบดินทร์ แสงสิงห์ (พิชญบัณฑิต) 6 ประตู
ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม: ธีรพล ขำกล่ำ (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
MVP: พิชญะ วุฒิชัย (อัสสัมชัญธนบุรี)
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม: รณชิต อาภรศรี (อัสสัมชัญธนบุรี)
ทีมแฟร์เพลย์: โรงเรียนกันทรารมณ์