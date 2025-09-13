สิ้นสุดการรอคอย! GLO STAR ประกาศรายชื่อ 15 แข้งเจ๋ง U13 - U15 เตรียมเข้าแคมป์เพื่อล่าฝันเจลีก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2025 ได้เข้าสู่ช่วงสำคัญที่สุด นั่นคือการค้นหาและประกาศรายชื่อเยาวชนดาวรุ่งที่จะได้เข้าร่วมโครงการ GLO STAR ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย เพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลเยาวชนไทย
หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทั่วประเทศ จนได้เยาวชนรุ่นละ 40 คน เข้าสู่รอบพิจารณาในรอบสุดท้าย ล่าสุดคณะกรรมการจากมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยนำโดย "เดอะตุ๊ก" ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทย และ Mr. Sugiyama Rikihiro แมวมองมืออาชีพ และ Mr. Ike Yusuke ผู้อำนวยการอคาเดมี ทีมงานจากสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันคัดเลือกผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจนได้รุ่นละ 15 คน และยังมีรายชื่อสำรองอีกรุ่นละ 5 คน เพื่อเตรียมเข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนจะคัดเลือกให้เหลือเพียงรุ่นละ 3 คน เพื่อเดินทางไปฝึกฟุตบอลที่เจลีกเป็นเวลา 6 เดือน
รายชื่อ GLO STAR รุ่น U13
การคัดเลือกรุ่น U13 ในช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน คณะกรรมการได้พิจารณาจากหลากหลายมิติทั้งทักษะ เทคนิค การตัดสินใจ และศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาว จนได้ผู้เล่นที่ดีที่สุด 15 คน ดังนี้:
1. นิรเทพ วารี (โรงเรียนกีฬานครนครราชสีมา)
2. ธีร์ธวัช กองสูง (พระแม่มารีสาทรxราชนาวี จูเนียร์)
3. ภัณเต พัดวี (อัสสัมชัญ ศรีราชา)
4. พิชณุตม์ ศุภศรี (มัธยมตากสินระยอง)
5. ณัฏฐพล คำเนตรดำ (สิงห์สิกุล อะคาเดมี)
6. กฤษฎา บัวขจร (อัสสัมชัญ ธนบุรี)
7. ปกรณ์ เพ็ญศรี (ปทุมคงคา)
8. อิรฟาน ดอเลาะ (คำภีร์วิทยา)
9. พิสิษฐ์ ตรีถาวรพิศาล (พิชญบัณฑิต)
10. นภัส จันทร์อินทร์ (งอบแดง)
11. ธนบดี ยังใจ (ทวีเอสซีวิทยา)
12 ชณชัย ป๊อกตั้ง (โรงเรียนกีฬากรุงเทพ)
13. คมกริช สุวรรณมาโจ (อัสสัมชัญ ธนบุรี)
14. ศิวัช แข่งขัน (GK) (งอบแดง FC)
15. สรชัย ภารุนัย (โรงเรียนกันทรารมณ์)
รายชื่อสำรอง 5 คนกรณีมีผู้เล่นสละสิทธิ์
16. กฤษณะ วสุโภภากร (อัสสัมชัญ ธนบุรี)
17. ธารากร พันธะมา (อัสสัมชัญ ศรีราชา)
18. เพชรชระ รัตนพันธ์ ( M.DEN Miners Academy)
19. กฤษกร ดวงเง้ (พิชญบัณฑิต)
20. จิราพัฒน์ เทศปาน (พัทยา ยูไนเต็ด)
รายชื่อ GLO STAR รุ่น U15
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการได้พิจารณาผู้เล่นรุ่น U15 อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะได้รายชื่อ 15 คนสุดท้ายที่มีคุณสมบัติพร้อมต่อการไปฝึกฝนในต่างแดน ดังนี้
1. จิรเวช อุปลา (เทศบาลปลูกปัญญาฯ)
2. ณัฐพัฒน์ สมหมาย (Sporting Thailand)
3. ภัทรธิติ โพภา (โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา)
4. ภัทรกร เอี่ยมอำพร (Khlong Khon Academy)
5. กาลเวล ทวีรัตน์ (Assumption Academy)
6. ณัฐพงษ์ ศรีสวย (โรงเรียนกันทรารมณ์)
7. สลิมแมน เจฟบลี (ธารปราสาทเพชร)
8. ภูบดินทร์ แสงสิงห์ (พิชญบัณฑิต)
9. กลวัชร ดวงกลาง (พิชญบัณฑิต)
10. ธีรพล ข้ากล้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์)
11. ศิริภากร คำหล้า (คริสต์ เอฟซี)
12. พิชญุตช เกตุงาม (โรงเรียนกีฬากรุงเทพ)
13. ชวนากร จรูญธวัชชัย (เทพศิรินทร์)
14. กนกพล เพชรพันธ์ (เทพศิรินทร์)
15. วีรภาพ ชอบศิลป์ (สกลทวาปี)
รายชื่อสำรอง 5 คนกรณีมีผู้เล่นสละสิทธิ์
16. ธนชิต คุณชื่น (โรงเรียนกันทรารมณ์)
17. ปุณภัทร ทะจรสมบัติ (โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล)
18. กฤตยชญ์ พูลประเสริฐ (สิงห์จูเนียร์)
19. คุณานนท์ ว่องไว (เทพศิรินทร์)
20. สรวิชญ์ อรัญนารถ (มัธยมตากสินระยอง)
นักเตะทั้ง 30 คน (รุ่นละ 15 คน) จะเข้าสู่แคมป์เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่คลองหลวง เลค อารีนา ระหว่างวันที่ 3-16 ตุลาคมนี้ ก่อนที่ทีมงานผู้ฝึกสอนจะทำการคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดรุ่นละ 3 คน เพื่อให้โอกาสครั้งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกับสโมสรฟุตบอลในเจลีก