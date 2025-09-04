ระเบิดศึก GLO Cup 2025 รอบชิงแชมป์ประเทศ! แบ่งสาย 32 ทีมสุดแกร่งชิงถ้วย พร้อมเฟ้นหา 6 GLO STAR ลัดฟ้าสู่เจลีก ญี่ปุ่น!

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) นำโดย พันโท หนุน
ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “GLO Cup 2025” รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานฯ และ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน ณ สนามหญ้าเทียมข้างสนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2025 คือการสร้างโอกาส และรากฐานที่มั่นคงให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกอันเข้มข้นตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา จากรอบคัดเลือก 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ และมีทีมเข้าร่วมถึง 672 ทีม ทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รวม 32 ทีมสุดแกร่งในแต่ละรุ่นจากทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมอันดับหนึ่งซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 10-14 กันยายน 2568 นี้
“วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เดินทางมาถึงหมุดหมายสำคัญของ GLO Cup 2025 หลังจากได้สร้างสรรค์เวทีแห่งโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนของผู้เข้าร่วม แต่คือความหวังและพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมสู่อนาคตที่สดใส และหลีกห่างจากสิ่งไม่ดีงาม โดยเฉพาะปัญหาการพนัน ที่บั่นทอนศักยภาพของเยาวชน”
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากภารกิจหลักในการจัดหารายได้เข้ารัฐ อีกด้านหนึ่งยังมุ่งเน้น ในการดูแล ช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนในด้านกีฬา ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยหล่อหลอมทั้งร่างกายและจิตใจ ของเยาวชนให้แข็งแรง มีวินัย ความรับผิดชอบ และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของพลเมืองคุณภาพในอนาคต และโอกาสนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ที่ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดการแข่งขันและคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อเข้าร่วมโครงการ GLO STAR ในครั้งนี้
นอกจากการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเพื่อกำหนดเส้นทางสู่การเป็นสุดยอดทีมเยาวชนของประเทศทั้งในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีแล้ว ภายในงานได้มีการเปิดตัวถ้วยรางวัลประจำการแข่งขัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุด เหรียญรางวัล รวมทั้งยังมีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท ที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
รวมทั้งไฮไลท์สำคัญของ GLO Cup 2025 คือการมอบโอกาสอันหาได้ยากให้กับเยาวชนที่โดดเด่น ด้วยการส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน กับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ภายใต้การดูแล ของผู้เชี่ยวชาญระดับตำนานทีมชาติไทยอย่าง "เดอะตุ๊ก" นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน และทีมงาน มืออาชีพจากมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ซึ่งจะคัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศจนได้ 30 คนในรุ่นอายุ ไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี เข้า GLO STAR CAMP ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 เพื่อเก็บตัวและจะคัดเหลือเพียง 6 คนสุดท้าย (รุ่นละ 3 คน) เพื่อเป็นก้าวสำคัญสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย เปิดเผยว่า สำหรับรูปแบบ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนั้น ทั้ง 32 ทีมจากสองรุ่นจะถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีมในรอบแรก ซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหา 2 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป หลังจากนั้นจะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาต์จนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จะแข่งขันรอบแรกจนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่ สนามธูปะเตมีย์ ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จะแข่งขันที่สนามเทศบาลเมืองบางกะดี ซึ่งทั้งสองสนามจะใช้ในการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน นี้
ส่วนการแข่งขันในรอบ 4 ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่ สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 14 กันยายน 2568 เพื่อค้นหาสุดยอดทีมแชมป์ประเทศไทยอย่างเป็นทางการต่อไป การแข่งขัน GLO Cup 2025 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะเป็นเวทีตัดสินว่าทีมใดจะเป็นสุดยอดทีมเยาวชนของประเทศในปีนี้ และดาวรุ่งคนใดจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยต่อไป
ด้าน ยูสุเกะ อิกิ ผู้อำนวยการอะคาเดมีของสโมสรฟุตบอลอวิสป้า ฟุกุโอกะ ได้เผยถึงแนวทางการพัฒนา GLO STAR ที่จะไปฝึกฝนกับทีมว่า "การได้เห็นทักษะของเด็กไทยในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับ สำหรับแนวทางการพัฒนานักเตะ GLO Star ทั้ง 6 คนที่จะได้ไปฝึกซ้อมกับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ เราจะเน้นการพัฒนาแบบรายบุคคลอย่างเต็มที่"
"เด็กแต่ละคนมีจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง เราจะนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาให้ครบถ้วนที่สุด เพราะเราเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันไป ทั้งในแง่ของแนวคิดและเป้าหมายส่วนตัว เราจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาพวกเขา"
"เราหวังว่าการพัฒนาที่เข้มข้นนี้จะช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพและขีดความสามารถของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาพร้อมก้าวไปสู่ทีมชาติในอนาคต ขอให้น้องๆ ทุกคนเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง เราจะพยายามผลักดันพวกเขาให้ไปถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสัญญาว่าเด็กที่ได้ไปจะได้พัฒนาความสามารถมากขึ้นอย่างแน่นอนตั้งแต่พื้นฐานครับ"
สำหรับผลการจับสลากแบ่งสาย GLO Cup 2025 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
กลุ่ม A : FUTBOYs ,Phatthara Academy U13 A ,พัทยา ยูไนเต็ด ,อะคาเดมี่ วชิราลัย ยูไนเต็ด
กลุ่ม B : Khlong Luang Lake academy ,โรงเรียนนิภาศิริ ,DARUNA FC ,โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
กลุ่ม C : อัสสัมชัญ ธนบุรี ,โรงเรียนบ้านวังเเท่น ,ระยองวิทยาคม FC ,SRU Academy
กลุ่ม D : กต.ตร.สภ. เมืองฉะเชิงเทรา ,อุดร ยูไนเต็ด ,พระเเม่มารีสาทร x ราชนาวีจูเนียร์ ,รร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
กลุ่ม E : โรงเรียนกีฬากรุงเทพ ,โรงเรียนนาจานศึกษา ,โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร) ,Moves Football Academy
กลุ่ม F : Prime Bangkok ,โรงเรียนกันทรารมณ์ ,โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ,Somboonsard Academy
กลุ่ม G : โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ,โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ,มณีสุข อคาเดมี่ ,ทวีเอสซีวิทยา
กลุ่ม H : โรงเรียนปทุมคงคา , พิชญบัณฑิต ,โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ,งอบแดงFC
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
กลุ่ม A : โรงเรียนเทพศิรินทร์ ,โรงเรียนสกลทวาปี ,โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ,โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
กลุ่ม B : โรงเรียนกีฬากรุงเทพ ,พิชญบัณฑิต ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ,เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
กลุ่ม C : โรงเรียนราชวินิตบางเขน ,โรงเรียนกันทรารมณ์ ,โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ,โรงเรียนจักรคำคณาทร
กลุ่ม D : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ,Rachinuthit2 Sport Progarm ,โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ,โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
กลุ่ม E : สิงห์จูเนียร์ ,โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ,พระเเม่มารีสาทร x ราชนาวีจูเนียร์ ,โรงเรียนวชิราลัย
กลุ่ม F : ST Football ,ราชสีมาวิทยาลัย ,KHLONG KHON Academy ,กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
กลุ่ม G : โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ,โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ,PMR ACADEMY ,PFA x บอหมัดสปอร์ต
กลุ่ม H : โรงเรียนราชวินิต มัธยม ,โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ,ASSUMPTION ACADEMY ,TheBees FA
ติดตามข่าวสารการแข่งขัน GLO Cup 2025 ได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th, Facebook Fanpage : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ GLO CUP by มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย Line Official : GLO Lottery, TikTok : GLO สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ YouTube : GLO CUP