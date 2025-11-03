“มาดามแป้ง” นำ ส.บอลไทย ถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสภากรรมการและคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
พร้อมกันนี้ ในการประชุมสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ คณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้ร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะการพระราชทานถ้วยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ (Queen's Cup Football Tournament) เมื่อปี ๒๕๑๓ นับเป็นเวทีอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าแก่นักกีฬาฟุตบอลทุกคนที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานควีนส์คัพ ถือเป็นถ้วยรางวัลกีฬาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถ้วยหนึ่งของประเทศ ด้วยความสูงจากยอดถ้วยถึงฐาน กว่า ๑.๒๕ เมตร , กว้าง ๓๑ เซ็นติเมตร , น้ำหนักรวม ๑๐.๕ กิโลกรัม โดยตัวถ้วย ทำจากเงินแท้ ๙๐ เปอร์เซนต์ ประดับพระปรมาภิไธยย่อ "สก." สลักอยู่บนตัวถ้วย จึงเป็นความพิเศษอย่างหนึ่ง ที่พระองค์พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแด่วงการฟุตบอลไทย
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะสืบสานพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าให้ยั่งยืนตราบนิจนิรันดร์