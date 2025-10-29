เดือดแน่! “แสตมป์” ขอจัดมวยไทยกับ “เวโร” ก่อนหวนล่าแชมป์ MMA

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) 3 กติกา (มวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และ MMA) เผยถึงเป้าหมายในอนาคตหลังจบภารกิจดวลกับ “คานะ โมริโมโตะ” จากญี่ปุ่น ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ในศึก ONE 173 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. นี้ โดยอยากหวนกลับไปชกมวยไทยก่อนกลับไปมุ่งมั่นในเส้นทาง MMA ต่อไป
ไฟต์นี้ “แสตมป์” เตรียมกลับมาโชว์ฝีมือบนสังเวียนในรอบกว่า 2 ปี หลังก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายระหว่างฝึกซ้อม จนต้องพลาดขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต ถึง 2 ครั้ง จนนำมาซึ่งการตัดสินใจสละแชมป์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดทางให้แชมป์โลกเฉพาะกาล “เดนิส แซมโบอันกา” จากฟิลิปปินส์ ขยับขึ้นมาครองบัลลังก์แทน
ล่าสุด “แสตมป์” เปิดใจอัปเดตเส้นทางอาชีพหลังจบศึกใหญ่ที่แดนปลาดิบในช่วงปลายปีนี้ โดยเผยว่าเธออยากกลับมาชกในกติกามวยไทยและ MMA อีกครั้ง พร้อมตั้งเป้าชัดเจนอยากวัดสกิลมวยไทยกับ “เวโร” ซูเปอร์สตาร์หญิง วัย 29 ปี จากเมียนมา
“หลังจากผ่านคิกบ็อกซิ่งไฟต์ที่จะถึงนี้ไป หนูอยากกลับไปชกมวยไทยอีกสักหนึ่งไฟต์ แล้วมีคนในใจที่อยากเจอด้วยก็คือ ‘เวโร’ หนูเชื่อว่าถ้าได้เจอกัน เกมการชกต้องออกมาสนุกแน่นอน ส่วนผลจะออกมาชนะหรือแพ้ หนูไม่รู้ แต่มั่นใจว่าแฟนมวยทุกคนน่าจะอยากดูแน่ ๆ หลังจากนั้นถึงจะกลับไปลุย MMA อีกครั้งค่ะ”
สำหรับ “เวโร” คู่ชกที่ทาง “แสตมป์” หมายปองอยากวัดฝีมือด้วย เซ็นสัญญาเข้าสู่ ONE อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน ก.พ. 68 ล่าสุดเธอโชว์ความดุดันเอาชนะทีเคโอ ยก 2 “จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE ลุมพินี 107 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นครั้งที่ 2
เดิมที “เวโร” มีโปรแกรมพบกับ “อนิสสา เม็กเซน” จากฝรั่งเศส-แอลจีเรีย ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ในศึก ONE Fight Night 37 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พ.ย. นี้ แต่การแข่งขันต้องยกเลิก เนื่องจากทาง “อนิสสา” ขอถอนชกด้วยเหตุผลส่วนตัว รอลุ้นกันว่าต่อจากนี้ “เวโร” จะได้มีโอกาสโคจรมาวัดฝีมือกับ “แสตมป์” หรือไม่