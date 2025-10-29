ร่วมแสดงความอาลัย! “ลาลีกาไทย” จัดกิจกรรมครั้งแรกในโรงหนัง

“ลาลีกา ประเทศไทย” ร่วมแสดงความอาลัย และจัดกิจกรรม “เอลกลาซิโก” ครั้งแรกในโรงภาพยนตร์ เต็มอิ่มกับประสบการณ์รับชมแมตช์สุดยิ่งใหญ่ของลีกสเปน “เรอัล มาดริด” สยบ “บาร์เซโลนา” 2-1
ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ ลาลีกา ประเทศไทย โดย นายอนรรฆ ณ บางช้าง ตัวแทน ลาลีกา ประเทศไทย จัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนบอล “LALIGA EA SPORTS Presents: ElClasico Watch Party Thailand 2025/26” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ในโรงภาพยนต์ Paragon Cineplex ณ Siam Paragon
ก่อนเริ่มกิจกรรม ได้มีการยืนไว้อาลัย 1 นาที เพื่อร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่วนบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยแฟนฟุตบอลที่ร่วมสนุกลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมงานจากกิจกรรมออนไลน์กว่า 200 คน ที่ได้เข้าร่วมงานและรับชมบิ๊กแมตช์ ElClasico ร่วมกันกับแขก VIP, ผู้สนับสนุนและอินฟลูอินเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากหอการค้าสเปน, อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นำโดย เจมส์ ลาลีกา, ขวัญ ลามาเซีย, เบน บาร์ซ่าเข้าเส้น by แฟนพันธุ์แท้บาร์ซ่า, สมต่วยวัยรุ่นชุดขาว, Poprock on Field, เพจ Real Madrid Thailand Fanclub, เพจ The Cules Thailand Fanpage, เพจ ELGOLAZO รู้ลึกบอลสเปน, เบลล์ SPOTZ ฯลฯ
ภายในงานยังมีโซนโชว์เสื้อโดยทีม Footballshirt Community of Thailand (FCT) ที่ได้เข้ามาจัดแสดงโชว์เสื้อแรร์และคลาสสิกของสองยอดทีมจากสเปนอย่าง เรอัล มาดริด และ บาร์เซโลนา แบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีรางวัล Lucky Draw ให้ลุ้นกันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ Real Madrid 2025/26, เสื้อ FC Barcelona 2025/26, ลูกฟุตบอล LALIGA ORBITA 2025/26 ทั้งไซส์ใหญ่ และมินิ, LALIGA Merchandise boxes, TrueVisions Now Max Code และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
นายอนรรฆ ณ บางช้าง ตัวแทน ลาลีกา ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ ถือเป็นการนำเสนอและสร้างประสบการณ์ดี ๆ สร้างการรับรู้ถึงฟุตบอล ลาลีกา สเปน และสร้างสัมพันธ์กับแฟนบอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแน่นอน โปรดติดตามกันต่อไป และต้องขอบคุณพาร์ตเนอร์ของงานอย่าง PUMA, EA SPORTS FC Mobile, สยามพิวรรธน์ , beIN SPORTS, TrueVisions Now , หอการค้าไทย-สเปน, Ari และ Footballshirt Community of Thailand”