สุดยอดเกมเดือดเริ่มปะทะแข้ง 9 เม.ย.นี้! ทรูวิชั่นส์ ยิงสดรอบ 8 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25

ยังคงเดินหน้าตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก สำหรับ “ทรูวิชั่นส์” ที่มาพร้อมกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้ายนัดแรก เริ่มวันพุธที่ 9 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 02.00 น. (คืนวันอังคาร) เป็นต้นไป ทางทรูวิชั่นส์ และ แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง beIN Sports1 (607) และ beIN Sports 3 (609) คลิกลุ้น คลิกเชียร์ ได้ที่ https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/89n5i00hศึกฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2024/25 เดินทางมาถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายกันแล้ว โดยจะเริ่มลงเล่นนัดแรกกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้า 9 - 10 เมษายน 2568 ส่วนนัดที่ 2 จะเล่นในสัปดาห์ถัดไปในวันที่ 16 - 17 เมษายนนี้ ซึ่งเมื่อมาถึงรอบนี้ทุกคู่คือเกมบิ๊กแมตช์ นี่คือ 8 ทีมที่ดีที่สุดของยุโรปในซีซั่นนี้เริ่มกันที่คู่วันพุธที่ 9 เมษายน (คืนวันอังคาร) เตะพร้อมกัน 2 คู่ ในเวลา 02.00 น. “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล จากอังกฤษ เปิดเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของ “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด แชมป์เก่าจากสเปน อีกคู่ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค ยักษ์ใหญ่เมืองเบียร์ เปิดอัลลิอันซ์ อารีน่า ปะทะ “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน แชมป์กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลีข้ามไปที่วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน (คืนวันพุธ) เตะพร้อมกัน 2 คู่ ในเวลา 02.00 น. เช่นเดียวกัน ปารีส แซงต์ แชร์กแมง หนึ่งเดียวจากฝรั่งเศสที่ต้องการแชมป์รายการนี้มาก ๆ เล่นที่ ปาร์ค เดส์ แพรงซ์ พบ “สิงห์ผยอง” แอสตัน วิลล่า ทีมแกร่งจากอังกฤษ ส่วนอีกคู่ ที่เอสตาดี้ โอลิมปิก ลุยซ์ กอมปานีส เจ้าถิ่น บาร์เซโลน่า อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากสเปน เปิดบ้านพบ “เสือเหลือง” โบรุสเซียร์ ดอร์ทมุนด์ รองแชมป์เก่าจากเยอรมนีTrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับ ซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้