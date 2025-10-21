"กิ๊บบ์ส" เมินสูดออกซิเจน วิ่งทัชดาวน์ 78 หลา "ไลออนส์" ยืดสถิติไม่แพ้ 2 เกมติด

ดีทรอยต์ ไลออนส์ ต้อน แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส ขาดลอย 24-9 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามฟอร์ด ฟิลด์ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม ตามเวลาไทย
จาห์ไมเออร์ กิ๊บบส์ รันนิงแบ็ก ปฏิเสธใช้หน้ากากอ็อกซิเจนบนม้านั่งสำรอง หลังวิ่งทัชดาวน์ 78 หลา ควอเตอร์ 2 กับ หมุนหลบวิ่ง 5 หลาเข้าเอนด์ โซนควอเตอร์ 3 และทำระยะรวมวิ่งและรับบอลสูงสุดตลอดอาชีพ 218 หลา
ไลออนส์ (ชนะ 5 แพ้ 2) ฟื้นจากความปราชัยเหมือนเคยทำมาตลอดเกือบ 3 ปี ยืดสถิติไม่แพ้ 2 เกมติดต่อกันยาวนานสุดของลีก 51 เกมรวดเฉพาะฤดูกาลปกติ
แทมปา เบย์ (ชนะ 5 แพ้ 2) เสียระยะมากกว่า 200 หลา เฉพาะครึ่งแรก แต่ตามหลังแค่ 3-14 เนื่องจาก ดีทรอยต์ เสียอินเทอร์เซ็ปต์, ฟัมเบิล (บอลหลุดจากการครอบครอง), เทิร์นโอเวอร์ ออน ดาวน์ และเตะฟิลด์โกลพลาด
เทซ จอห์นสัน ปีกนอกรุกกี้ บัคคาเนียร์ส รับบอล 22 หลาทัชดาวน์ เริ่มครึ่งหลัง ลดช่องว่างเหลือ 5 แต้ม แต่ทีมรับต้านทาน กิ๊บบ์ส ไม่ไหว
ไดรฟ์การบุกถัดมา กิ๊บบ์ส วิ่งทำระยะ 15 หลา และรับบอลอีก 28 หลา ก่อนทำทัชดาวน์ที่ 2 ของตัวเอง หนีไปเป็น 21-9
ตัววิ่งประสบการณ์ 3 ปี จบเกมสถิติวิ่งระยะมากสุดซีซัน 136 หลา โดยถือบอล 17 ครั้ง และรับบอล 3 ครั้ง ระยะสูงสุดซีซัน 82 หลา กลายเป็นผู้เล่นคนแรกวิ่งอย่างน้อย 145 หลา และรับบอลอย่างน้อย 80 หลา 2 ทัชดาวน์คนแรก นับตั้งแต่ คริส จอห์นสัน รันนืงแบ็ก เทนเนสซี ไตตันส์ เมื่อปี 2009
จาเหร็ด กอฟฟ์ ควอเตอร์แบ็ก ไลออนส์ ขว้างบอลเข้าเป้า 20 จาก 29 ครั้ง ระยะ 241 หลา รวม 1 ทัชดาวน์ระยะ 27 หลา ให้ อามอน-รา เซนต์ บราวน์ ปีกนอก เสีย 1 ฟัมเบิล, ขว้างบอลให้ ไอแซ็ค เทสลา ปีกนอกรุกกี้ แรงเกินไป ในดาวน์ที่ 4 ต้องการ 2 หลา และ 1 อินเทอร์เซ็ปต์ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนแดน แทมปา เบย์
ขณะที่ เบเกอร์ เมย์ฟิลด์ ควอเตอร์แบ็ก แทมปา เบย์ ขว้างคอมพลีต 28 จาก 50 หลา ระยะ 228 หลา 1 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์แก่ทีมรับที่ขาดแคลนผู้เล่นตัวหลัก และยังขว้างอินคอมพลีตตรงเอนด์ โซน ช่วง 4 นาที 24 วินาทีสุดท้าย หมดความหวังคัมแบ็ก
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง ที่สนามลูเมน ฟิลด์ รัฐวอชิงตัน ซีแอตเทิล ซีฮอว์ก (ชนะ 5 แพ้ 2) เอาชนะ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 27-19 โดย แจ็กซัน สมิธ-เอ็นจิกบา ปีกนอก รับบอล 8 ครั้ง ระยะ 123 หลา สร้างสถิติรับบอลอย่างน้อย 100 หลาครั้งที่ 5 ของซีซัน 1 ทัชดาวน์ และ แซ็ค ชาร์บอนเน็ต รันนิงแบ็ก ถือบอล 12 ครั้ง ระยะ 49 หลา 2 ทัชดาวน์