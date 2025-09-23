"ลามาร์" อ่วมโดน 7 แซ็ก "เรฟเวนส์" แพ้คาบ้าน

ดีทรอยต์ ไลออนส์ เอาชนะ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ อย่างดุเดือด 38-30 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามเอ็ม แอนด์ ที แบงค์ สเตเดียม วันอังคารที่ 23 กันยายน ตามเวลาไทย
ไลออนส์ (ชนะ 2 แพ้ 1) แซ็ก ลามาร์ แจ็คสัน ควอเตอร์แบ็ก 7 ครั้ง รุกด้วยเกมวิ่งได้ระยะมากกว่า 224-85 หลา โดย จาห์ไมเออร์ กิ๊บบ์ส กับ เดวิด มอนต์โกเมอรี 2 รันนิงแบ็ก ตะลุยคนละ 2 ทัชดาวน์ นอกจากนี้ยังปั้นไดรฟ์การบุก 98 และ 96 หลา ใส่กองหน้า บัลติมอร์ ที่ปราศจาก เอ็นนามดี มาดูบุยเก ดีเฟนซีฟ ไลน์แมน
ขึ้นนำ 31-24 ช่วงเตือน 2 นาที ดีทรอยต์ เปลี่ยนดาวน์ที่ 4 ต้องการ 2 หลา จากเส้น 49 แดนตัวเอง หลัง จาเหร็ด กอฟฟ์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้างคอมพลีต 21 หลา ให้ อามอน-รา เซนต์ บราวน์ ปีกนอก ถัดมา มอนต์โกเมอรี วิ่งทัชดาวน์ 31 หลา เหลือเวลา 1 นาที 42 วินาที รวมระยะ 151 หลา
แจ็คสัน ขว้างทัชดาวน์ที่ 3 ของเกม แก่ มาร์ก แอนดรูว์ส ไทต์เอนด์ ระยะ 27 หลา เหลือเวลา 29 วินาที แต่เล่น 2 คะแนน และ เตะออนไซด์ คิก ไม่สำเร็จ เป็นเหตุให้ ไลออนส์ คุกเข่าฆ่าเวลาจนหมด
ขณะเสมอกัน 21-21 ไลออนส์ เล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 1 หลา ตรงเส้น 4 แดนบัลติมอร์ เซนต์ บราวน์ ถือบอลวิ่งอ้อมแนวป้องกัน ดูเหมือนเป็นแผน สวีป (sweep) แล้วส่งกลับมาให้ กิ๊บบ์ส ทำสกอร์ง่ายๆ
หลังเตะฟิลด์โกลตีตื้นเหลือ 24-28 ทีมรับ เรฟเวนส์ ต้านทานไว้ได้ แต่ เดอร์ริค เฮนรี รันนิงแบ็ก เสียฟัมเบิลครั้งที่ 2 รอบ 3 สัปดาห์ เป็นเหตุให้ ไลออนส์ ตั้งบอลบุกตรงเส้น 16 แดนบัลติมอร์ แต่ทำได้เพียงเตะฟิลด์โกล
เรฟเวนส์ ไม่สามารถรุกขึ้นหน้าเพื่อทำสกอร์คืน และต้องพันท์ (เตะกินแดน) ดาวน์ที่ 4 ต้องการ 9 หลา และ มอนต์โกเมอรี ทำทัชดาวน์ทิ้งห่างเป็น 14 แต้ม