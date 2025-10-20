รักบี้สาวคว้าอันดับ 3 เอเชีย-ทีมหนุ่มงัดฟอร์มเด็ดจบที่ 7 ตารางรวม

"บิ๊กต้น" สุดปลื้มทีมรักบี้สาวไทยรั้งที่ 3 เอเชีย คว้าตั๋วไปเวิลด์ชาเลนจ์สมัยที่ 4 ติดต่อกัน ส่วนทีมชายสู้สุดใจทำอันดับจากโซนอันตรายขึ้นมาอยู่กลางตารางได้สำเร็จ ผลงานตามเป้าและยอดเยี่ยมแบบนี้ ส.รักบี้ และ "พล.ต.อ.กรไชย" อุปนายกสมาคม อัดฉีด 2 ทีมรวม 4 แสนบาท มุ่งเป้าต่อล่า 2 ทองศึกซีเกมส์
การแข่งขันรักบี้ 7 คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ Asia Rugby Emirates Sevens Series 2025 สนามสุดท้าย ที่ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงลงชิงชัยตามเป้าหมายคือทีมหญิงต้องติดอันดับ 1-3 เพื่อได้สิทธิ์ไปเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ ส่วนทีมชายนั้นอย่างน้อยต้องจบอันดับ 1-6 เพื่ออยู่รอด
โดยทีมชายไทยนั้นอยู่กลุ่มบี ร่วมกับ ญี่ปุ่น, ไต้หวัน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกมแรกหนุ่มไทยต้านญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป 0-47 จุด แต่ในเกมที่สองและสาม หนุ่มไทยงัดฟอร์มเด็ดไล่ต้อน ยูเออี 17-5 จุด และ ชนะ ไต้หวัน 26-12 จุด จบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มบี แต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะได้เป็นอันดับ 2 ที่ดีที่สุดจากทั้ง 3 กลุ่ม แต่ยังได้เข้าชิงอันดับที่ดีที่สุดคืออันดับ 5
ในรอบชิงอันดับ 5 นั้น ด่านแรกหนุ่มไทยไล่ถล่ม สิงคโปร์ แบบขาดลอย 32-0 จุด เข้าไปชิงอันดับ 5 กับคู่ปรับเก่าอย่าง ยูเออี ที่ชนะ ฟิลิปปินส์ 17-10 จุด ซึ่งรูปเกมในรอบชิงอันดับ 5 ทั้งสองทีมเล่นกันได้สูสี แต่หนุ่มไทยทำได้เหนือกว่าย้ำชัยได้ชนะไป 26-12 จุด จบด้วยการคว้าอันดับ 5 ส่งผลให้ตารางคะแนนรวมทั้ง 2 เลก หหนุ่มไทยจากรองบ๊วยอันดับ 11 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 7 ของตาราง ทำให้รอดตกชั้นในปีนี้
ด้านทีมหญิงไทยรอบแรกอยู่กลุ่มซี ร่วมกับ ฮ่องกง, สิงคโปร์ และ ศรีลังกา ซึ่งทัพสาวไทยก็ทำผลงานดีเอาชนะได้ทุกทีมไล่ตั้งแต่ต้อนฮ่องกง 17-5 จุด ถล่ม สิงคโปร์ 38-0 จุด และ ศรีลังกา 43-0 จุด เข้าไปรอบรองชนะเลิศพบกับ จีน แล้วก็เหมือนหนังม้วนเดิม เมื่อสาวไทยต่อสู้กับสาวหมวยใหญ่ได้อย่างสนุกสูสีจากที่ตามหลังห่าง ไล่ทำแต้มไล่ขึ้นมา 17-19 จุด แต่ก็ไม่ทัน จบลงด้วยสกอร์นี้ ต้องลงไปชิงอันดับ 3 กับ ฮ่องกง ที่โดน ญี่ปุ่นถลุงมา 0-31 จุด
รอบชิงอันดับ 3 ของสาวไทยลงสนามด้วยความมั่นใจจากผลงานที่ผ่านมา โดยไทยได้วางทรัยก่อนขึ้นนำ 5-0 จุด หลังจากนั้นเกมในสนามเริ่มดุเดือด รอบสนามด้านนอกบรรดาสต๊าฟโค้ชเริ่มตึงเครียด แม้จะนำอยู่แต่ก็ไม่น่าไว้ใจ จนสุดท้ายสิ่งที่คิดไว้ก็เป็นจริงเมื่อไทยมาเสียทรัยในช่วงท้ายเกมทำให้เสมอกัน 5-5 จุด จนหมดเวลา
ต้องต่อเวลาพิเศษ ในช่วงนี้ถือว่าบีบหัวใจทั้ง 2 ฝ่าย แล้วโชคก็เข้าข้างสาวไทยเมื่อผู้เล่นฮ่องกงแท็กสูงเข้าที่คอ โดนใบเหลือง ทำให้ไทยได้เปรียบตัวผู้เล่น และก็ฉวยโอกาสนี้ เมื่อ "น้องแนน" รักษิณา นาวาแก้ว ได้ลูกจากริมเส้นแล้ววิ่งโยกหลอกและกระชากเข้าไปวางทรัย ช่วยให้ไทยเอาชนะไป 10-5 จุด คว้าอันดับ 3 และได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในศึกเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ สมัยที่ 4 ติดต่อกัน
หลังจบเกม "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แม้จะไม่ได้เดินทางไปกับทีม แต่ก็นั่งเฝ้าจอดูถ่ายทอดสดทุกแมตช์ กล่าวว่า ไม่รู้จะหาคำพูดไหนได้เลย เพราะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทั้ง 2 ทีมทำตามเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จ โดยก่อนไปแข่งขันสนามสุดท้ายรู้สึกเครียดและกดดันมาก แต่ครั้งนี้ ลูกหลานทั้ง 2 ทีม ทำให้ผมและคนไทยทุกคนมีความสุขจริงๆ เนื่องจากผลงานสนามแรกไม่ค่อยดี ทำให้สนามที่ศรีลังกาทุกอย่างมันบีบคั้นให้เราต้องชนะให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามเป้าทีมชายอยู่รอดในตำแหน่งที่ 5 แต่ overall standing อยู่ใน อันดับ 7 กลางตาราง ส่วนทีมหญิงได้ไปต่อกับเวิลด์รักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์ ที่สามารถชิง อันดับ 3 เอเซีย กลับมาได้ ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก มันดีใจแบบสุดๆครับ
พ.ต.ท.กุลธน ยังกล่าวต่อว่า นักกีฬาทุกคนเล่นได้ดีเยี่ยมมาก ทีมชายโชว์ทีมเวิร์คความแข็งแกร่งทักษะชั้นเชิงยอดเยี่ยม แน่นอนเราแพ้ญี่ปุ่นที่เป็นทีมระดับโลกอันนี้ไม่เสียใจ และเป็นแผนที่โค้ชเย้ได้วางไว้ แต่หลังจากนั้นเราเก็บได้หมดทุกทีมชนะรวดจนได้อันกับ 5 อันนี้ชื่นชม รวมถึง John Doe ผู้เล่นตัวใหม่ ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวและสามารถเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีม ได้อย่างยอดเยี่ยม และ ศรุต จันดา กัปตันทีมที่ทุ่มเทและ เป็นหลักของทีมได้มากๆ ส่วนทีมหญิงบอกเลยว่าใจสู้สุดๆ แม้กระทั่งเสียขวัญ ที่พึ่งแพ้จีนมา 2 จุด และ ด้วยสถานการณ์ที่ บีบมาก หลายคนงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ในสนามนี้ มีเกมรุกที่ดี เกมรับไม่ต้องพูดถึงทุกคนช่วยกันแท้คเกิ้ล แบบสวมหัวใจนางสิงห์ ช่วยกันเล่น ช่วยกันแท้ค ทุกคนยอดเยี่ยมมาก และ ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือ รักษิณา นาวาแก้ว รองกับตันทีม ทัวร์นาเมนต์นี้ เค้าคือ mvp จริงๆ ทรัยสุดท้ายต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆ นั่นคือความสามารถเฉพาะตัว ( individual skill) ที่กลับมาเราต้องเสริมให้กับผู้เล่นคนอื่นๆด้วย
"บิ๊กต้น" ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ด้วยความยอดเยี่ยมของทั้ง 2 ทีมสมาคมจะมอบเงินอัดฉีดให้ทีมชาย 1 แสนบาท และ ทีมหญิง 1 แสนบาท ส่วน พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง อุปนายกสมาคมรักบี้ได้มอบอัดฉีดให้อีกทีมชาย 1 แสนบาท และ ทีมหญิงอีก 1 แสนบาท ทำให้ทั้ง 2 ทีมจะได้อัดฉีดทีมละ 2 แสนบาท และได้ข่าวมาว่า ผจก ทีม ทั้ง 2 ทีม คุณประวิทย์ และ คุณ สุทรรศนีย์ จะเพิ่มให้อีกคนละ 1 แสน บาท ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณ นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคลอมโบ ที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติไทยและมาเชียร์ทั้ง 2 วัน สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาเป็นอย่างมาก และขอบคุณ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ปรึกษาสมาคม ที่เป็นหัวหน้าคณะ รวมถึง สุทรรศนีย์ ภานุประภา ผู้จัดการทีม, พลตรีหญิง นาฏฐินี กลัมพสุต ผู้ช่วยผู้จัดการทีม รวมถึง โค้ช สต๊าฟโค้ช เจ้าหน้าที่ทีม นักกายภาพ และทุกๆคนที่มีส่วนกับความสำเร็จนี้ จากนี้ไปก็จะมุ่งเป้าไปที่ซีเกมส์ไล่ล่า 2 เหรียญทองต่อ และ ทีมหญิง ต้องวางแผน ไป เวิลด์ ชาเลนจ์ต่อ ซึ่งน่าจะได้น้องเนยกลับ มาช่วยทีม พอดี “ พ.ต.ท. กุลธน กล่าว