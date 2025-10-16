3 วันสุดท้าย! นักอ่านทะลัก "ซื้อไว้ก่อน…อ่านทีหลัง" สู่ “วลีไวรัล” เขย่าวงการหนังสือ เจนฯใหม่ ปลุกพลังอ่าน

โค้งสุดท้าย “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025)” ร้อนแรงกว่าทุกปี “ซื้อไว้ก่อน…อ่านทีหลัง” กลายเป็น “วลีไวรัล” แห่งวงการหนังสือ นักอ่านทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายใต้บรรยากาศคึกคักทุกฮอลล์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ในฐานะผู้จัดงานสุดปลื้ม เดินหน้าสร้างกระแสการอ่าน ปลุกพลัง “ตัวอักษร” ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ 3 วันสุดท้าย! ถึง 19 ตุลาคม เวลา 10.00–21.00 น. ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปีนี้นอกจากความคึกคักของยอดนักอ่านเจนฯ ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะ “PUBAT Contest 2568” ศึกเล่านิทานแชมป์ชนแชมป์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งเด็ก เยาวชน ครู และผู้ปกครองทั่วประเทศ
เวทีเด็กไทย “เล่านิทานด้วยหัวใจ” ปลุกพลังความดีสู่สังคม กิจกรรม “PUBAT Contest 2568” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้ โดยมีเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 7 คน จากทั่วประเทศ ร่วมประชันความสามารถในการเล่านิทานที่สอดแทรกสาระ จริยธรรม และจินตนาการสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ ด.ญ.นันท์นภัส หลิมศิโรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ตัวแทนจากหาดใหญ่บุ๊คแฟร์ ด้วยเรื่องราวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ ถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงและพลังแห่งจินตนาการอย่างทรงพลัง จนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมทุนซื้อหนังสือในงาน 5,000 บาท ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.สิญานันท์ เข็มจินดา โรงเรียนต้นกล้า ตัวแทนจากเชียงใหม่บุ๊คแฟร์ รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และทุนซื้อหนังสือ 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ชัญญรัตน์ สุขสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ตัวแทนจากเทศกาลหนังสือจันทบุรี รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และทุนซื้อหนังสือ 2,000 บาท
ส่วนผู้ได้รับรางวัลชมเชยอีก 4 ท่าน ได้รับทุนการศึกษาและทุนซื้อหนังสือในงานท่านละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ส่องเทรนด์หนังสือ “ขายดี–โปรแรง–ใกล้หมด” จากบูทดังทั่วฮอลล์
ปีนี้งานมหกรรมหนังสือฯ เต็มไปด้วยกระแสตอบรับล้นหลามจากผู้อ่านทุกวัย หนังสือหลากแนวขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หลายบูทต้องเร่งรีสต็อกทันที
เริ่มจากบูท (F32) สำนักพิมพ์ยิปซี กรุ๊ป โดย คุณคธาวุฒิ เกนุ้ย นำเสนอผลงานระดับโลกของ Jared Diamond ทั้ง “GUNS, GERMS, AND STEEL : ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์” และ “Collapse : ล่มสลาย ไขปริศนาความล่มจมของอารยธรรม” พร้อมซีรีส์ประวัติศาสตร์โลกฉบับย่อ ดีไซน์ปกสะดุดตา เน้นงานออกแบบเรียบเท่แต่ทรงพลัง
ไปต่อที่บูท (E31) 13357 Publishing จัดโปรพิเศษ Boxset “ฝาแฝดยอดนักสืบ” จากปลายปากกาของ กิตติศักดิ์ คงคา ลดเหลือเพียง 930 บาท จากราคาปกติ 1,200 บาท โดยเล่มขายดีอันดับ 1 “อาชญรีเยนต์” ยังมีให้จับจอง พร้อมผลงานใหม่ “แมวดำตัวแรกของชีวิตที่เหลือ” จาก “หนุ่มเน” สมาชิกวง PERSES ที่มาร่วมถ่ายทอดผลงานการเขียนครั้งแรก เหลือในสต็อกไม่ถึง 100 เล่ม
บูท (G02) สำนักพิมพ์แจ่มใส ยังคงครองใจนักอ่านด้วยโปร “ช้อป 1 แถม 2” นิยายแปลจีนยอดฮิต “สามีข้ากลายเป็นท่านอาเสียแล้ว” 3 เล่มจบ ขายดีจนต้องเติมสต็อกแทบไม่ทัน พร้อมเล่มแฟนตาซีอันดับหนึ่ง “เพอร์ซีย์ แจ็กสัน โทสะแห่งเทพีสามเศียร” พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KBANK, SCB, CardX, Krungsri, BBL และ KTC ผ่อน 0% นาน 3 เดือน เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท
สายเตรียมสอบต้องแวะบูท (F08) Infopress กับเล่ม “สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์” ลดสูงสุดถึง 25% พร้อมของแถมพรีเมียมกระเป๋าผ้ามูลค่า 199 บาท
ขณะที่บูท (G31) สนพ. dotbooks / O2 / glow หนังสือแนวพัฒนาตนเองยังแรงต่อเนื่อง “Self Love วิธีรักตัวเองฉบับคนไม่สมบูรณ์แบบ” และ “The Lemonade Life จับให้มั่นคั้นให้สุด วิธีรับมือเมื่อชีวิตเปรี้ยวใส่” ขายดีจนใกล้หมด รวมถึงหนังสือ “ขอบคุณทุกๆ สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรา” ของนักเขียน NANPED ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม
บูท (E26) Wali Publishing กระแสดีเกินคาด “ไทยวิจิตร” เตรียมพิมพ์ครั้งที่ 2 หลังยอดขายหมด ในเวลาไม่กี่วัน พร้อมนิยาย “รอยรักในสายฝน” และ “Who’s There ไม่ใช่เธอ…ไม่ใช่ใคร” ที่แฟนนิยายต่างยกให้เป็น “สองเล่มห้ามพลาด” แห่งปี
เหลือเพียง 3 วันสุดท้าย! ของงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ใครยังไม่ได้มา พลาดไม่ได้ เพราะโปรเด็ด–หนังสือดี–กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025) ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2568
เวลา 10.00–21.00 น. ฮอลล์ 5–7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair
