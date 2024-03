งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ Booklympics สุดคึกคัก “เจนแซด” แห่ตุนหนังสือ “ไลท์โนเวล-นิยายวาย” ช่วยดัน

ยิ่งใหญ่สุดในรอบ 52 ปี งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ในวันที่สอง ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนทุกกลุ่ม ส่งผลให้บรรยากาศการเลือกซื้อหนังสือยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก แม้จะไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตาม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเจเนอเรชั่นแซดให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจหนังสือประเภท ไลท์โนเวล (Light Novel) ซึ่งเป็นงานเขียนสมัยใหม่เน้นบทสนทนาและการดำเนินเรื่องไม่ยืดเยื้ออ่านง่าย บางเรื่องมีภาพประกอบด้วย มีเนื้อหาทั้งแฟนตาซี รักโรแมนติกในวัยเรียนหรือวัยทำงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อลิขสิทธิ์มาจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นมาแปลเป็นภาษาไทย นอกจากนั้นนิยายและการ์ตูนที่มีเนื้อหาประเภทบอยเลิฟและเกิร์ลเลิฟ หรือวาย ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันนายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า หนังสือที่ผู้ร่วมงานให้ความนิยมสูงสุดยังคงเป็นหนังสือประเภทนิยาย ซึ่งร่วมถึงนิยายประเภทวาย ทั้งจากสำนักพิมพ์ไทยและแปลมาจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศ โดยงานหนังสือในปีก่อนมีสัดส่วนสูงถึง 41% หนังสือการ์ตูนสัดส่วน 26% ถัดมาคือหนังสือประเภทเสริมทักษะ (How to) แบบเรียน และหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากน.ส.ภัทรภร ชื่นทิพย์ ผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ กล่าวว่า มาเลือกซื้อหนังสือนิยายประเภทบอยเลิฟ โดยเฉพาะผลงานของ “โม่เซียงถงซิ่ว” นักเขียนนิยายชาวจีน เรื่อง สวรรค์ประทานพร และปรมาจารย์ลัทธิมาร ซึ่งมีเนื้อหารักโรแมนติกย้อนยุค ซึ่งนอกจากจะซื้อไว้อ่านแล้วยังนำไปเก็บสะสมอีกด้วย ซึ่งการมาร่วมงานสัปดาห์หนังสือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือจำนวนมากในที่เดียวแล้ว ยังมีราคาถูกกว่าการซื้อตามร้านหนังสือทั่วไปจากโปรโมทชั่นของสำนักพิมพ์และบัตรเครดิต ที่สำคัญมีไอเท็มลิมิเต็ดอิดิชั่น เฉพาะในงานนี้ที่เดียวเท่านั้น โดยตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อหนังสือในงานนี้กว่า 10,000 บาทน.ส.ปาริชาติ ผลชีวิน มาร์เกตติ้งคอมมิวนิเคชั่น สำนักพิมพ์แจ่มใส กล่าวว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ หนังสือนิยายและการ์ตูนวาย ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและต่อเนื่องจากกลุ่มนักอ่านเพศหญิงทั้งกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานโดยเฉลี่ยมีการซื้อหนังสือสูงถึง 2-3 เล่มต่อคน โดยเนื้อหาที่ได้รับความสนใจจากนักเขียนไทย คือ แนวรักโรแมนติก เกมเมอร์ และแนวการเอาชีวิตรอดจากเกมต่างๆ หนังสือที่ถูกนำเนื้อหาไปถ่ายทอดเป็นซีรีย์ และนิยายแปลจากจีนและเกาหลีใต้แนวกำลังภายในและอภินิหารพนักงานขายประจำสำนักพิมพ์ Dex Press กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของสำนักพิมพ์เป็นทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น เจนแซต ให้ความสนใจหนังสือประเภท ไลท์โนเวล (Light Novel) และการ์ตูนแปลจากสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ หนังสือเรื่อง Skip and Loafer จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซึ่งขณะนี้ออกมาแล้ว 4 เล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับรักในวัยเรียน การเติบโตของช่วงชีวิต และหนังสือการ์ตูนเรื่อง เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ เกี่ยวกับการตัดสินใจชีวิตใหม่ที่คุ้มค่า ซึ่งปัจจุบันออกมาแล้ว 16 เล่ม ขณะที่สำนักพิมพ์มีการออกปกใหม่พิเศษเฉพาะในงานนี้เพื่อทำการตลาดจูงใจนักอ่านใช้เป็นของสะสมซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากทั้งนี้ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 จัดระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึง 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Book Fair