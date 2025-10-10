ชวนนักวิ่ง ร่วมงาน efin Let's PROFIT RUN 2026 Sponsored by Tether ปีที่ 2 วิ่งไนท์รันแรกของปี 2569
efin (อีฟิน) จัดงาน efin Let's PROFIT RUN 2026 Sponsored by Tether (อีฟิน เล็ทส์ โพรฟิท รัน 2026 สปอนเซอร์ บาย เท็ทเธอร์) ชวนวิ่งปีที่ 2 เป็นวิ่ง Night Run (ไนท์ รัน) แรกของปี 2569 กระทบไหล่ KOL (เคโอแอล) สายหุ้น-คริปโต ในวันที่ 9 มี.ค.ปีหน้า ปี 2569 ที่สวนรถไฟ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของสภากาชาดไทย
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ efin (อีฟิน) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบริการด้านการลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวอีเว้นท์ใหญ่ประจำปี “efin Let's PROFIT RUN 2026 Sponsored by Tether” (อีฟิน เล็ทส์ โพรฟิท รัน 2026 สปอนเซอร์ บาย เท็ทเธอร์) ร่วมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ นางสาวบุณยวีย์ พลายพันธุ์ ผู้จัดการเท็ทเธอร์ ประจำประเทศไทย Thailand Country Expansion Manager Tether ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน ร่วมงานแถลงข่าว ที่ รังนก อาคาร efin (อีฟิน) บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด
งานวิ่งครั้งนี้ ทาง efin (อีฟิน) ผนึกกำลัง Tether (เท็ทเธอร์) สปอนเซอร์หลัก จัดงานวิ่งการกุศลประจำปี ภายใต้แนวคิด “Run with Meaning (รัน วิท มีนนิ่ง) วิ่งอย่างมีความหมาย เพื่อผู้ประสบภัย” ที่ผสานสุขภาพ การลงทุน และพลังแห่งการให้เข้าด้วยกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครวิ่ง และเงินบริจาคสบทบทั้งหมด บริจาคเข้าสู่ “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทั่วประเทศ
งานนี้ เป็นงานวิ่ง ในบรรยากาศ Night Run (ไนท์ รัน) งานแรกของปี 2026 ที่เติมเต็มสีสันและความสนุกตลอดเส้นทาง ในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2026 ที่ สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ) กรุงเทพฯ โดยเปิดให้นักวิ่งเลือกเข้าร่วมวิ่ง 3 ระยะทาง ได้แก่ 2 กิโลเมตร, 4 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร ครอบคลุมนักวิ่งทุกระดับ โดยมี นักลงทุน ผู้ที่รักสุขภาพ นักวิเคราะห์ และ KOL (เคโอแอล) สายหุ้น–คริปโตชื่อดัง เข้าร่วมวิ่ง
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กล่าวว่า “efin (อีฟิน) จัดงานวิ่ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของบริษัทที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้นักลงทุนและนักวิ่งได้มาพบกัน ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงสุขภาพ การลงทุน และการช่วยเหลือสังคม ซึ่งปีนี้เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ Tether (เท็ทเธอร์) มาร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อยกระดับงานให้มีความยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากขึ้น”
รายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครทุกระยะวิ่ง จะร่วมสมทบทุนบริจาค 100 บาท และสมัครแบบ VIP (วีไอพี) บริจาค 300 บาท โดยเงินบริจาคสมทบทั้งหมดจะนำเข้าสู่ “โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ของสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการจัดหาถุงยังชีพ ยาเวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น รวมถึงการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ และแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและครอบคลุม
โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พิเศษ Early Bird (เออร์ลี่ เบิร์ด) สมัครได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2025 พร้อมสิทธิพิเศษลดทันที 15% ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://url.in.th/efinLPR2026