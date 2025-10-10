รุกกี้ "ไจแอนท์ส" แผลงฤทธิ์ "อีเกิลส์" แพ้ 2 เกมรวด

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า ปราชัยเกมที่ 2 ติดต่อกันแก่ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส แบบพลิกล็อก 17-34 ด้วยทีเด็ดของ 2 รุกกี้ แคม สแกตเทโบ รันนิงแบ็ก วิ่ง 3 ทัชดาวน์ กับ เจสัน ดาร์ท ควอเตอร์แบ็ก ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "เธิร์สเดย์ ไนท์" ที่สนามเม็ตไลฟ์ สเตเดียม วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม ตามเวลาไทย
สแกตเทโบ ทะลวงจากเส้น 4 หลาถึงเอนด์ โซน และอีก 2 สกอร์จากเส้น 1 หลา ขณะที่ ดาร์ท ถือบอลวิ่งทัชดาวน์ 20 หลา แบบไม่มีใครสัมผัสตัว และขว้างให้ วาน'เดล โรบินสัน ปีกนอก รับบอลแล้ววิ่งถึงเอนด์ โซน 35 หลา
2 ผู้เล่นดาวรุ่งเสียคนละ 1 ฟัมเบิลเกมพ่าย นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส แบบย่อยยับ สัปดาห์ที่แล้ว ตอบสนองอย่างที่ ไบรอัน ดาโบลล์ เฮดโค้ช ต้องการ โดย ดาร์ท ขว้างบอลเข้าเป้า 17 จาก 25 ครั้ง ระยะ 195 หลา และ ถือบอลวิ่ง 13 ครั้ง ระยะ 58 หลา ส่วน สแกตเทโบ ถือบอลวิ่ง 19 ครั้ง ระยะ 98 หลา
เกมนี้ ไจแอนท์ส (ชนะ 2 แพ้ 4) แซ็ก เจเลน เฮิร์ตส ควอเตอร์แบ็ก อีเกิลส์ 3 ครั้ง และ 1 อินเทอร์เซ็ปต์ โดย ไบรอัน เบิร์นส โจมตีถึงเนื้อถึงตัว เฮิร์ตส 2 ครั้ง ขึ้นนำร่วมสถิติแซ็กสูงสุดของลีก 7 ครั้ง
เฮิร์ตส พลาดโอกาสทำทัชดาวน์ควอเตอร์ 3 ขว้างบอลเจตนาให้ เดอวอนตา สมิธ ปีกนอก ที่ยืนโล่งๆ แรงเกินไป ถัดมาควอเตอร์ 4 ถูก คอร์'เดล ฟล็อตต์ อินเทอร์เซ็ปต์ วิ่งย้อน 68 หลา เป็นอินเทอร์เซ็ปต์แรกของซีซัน และอินเทอร์เซ็ปต์ที่ 2 ตลอด 15 เกมล่าสุด
อีเกิลส์ (ชนะ 4 แพ้ 2) เล่นแผนมุดแนวป้องกัน (tush push) 4 ครั้งติดต่อกันควอเตอร์ 2 กระทั่ง เฮิร์ตส ถือบอลข้ามเส้นประตูจากความพยายามครั้งสุดท้าย หลังเล่น โชเวล-พาสส์ ให้ ดัลลัส กูเดิร์ต ทำทัชดาวน์ 3 หลา
ทว่าการเล่นผิดพลาดของ เฮิร์ตส บวกกับทีมรับหละหลวม ส่งผลให้ ฟิลาเดลเฟีย แพ้ 2 เกมติดครั้งแรก นับตั้งแต่ปิดฤดูกาลปกติ 2023 แพ้ 3 เกมรวด แล้วตกรอบเพลย์ออฟ