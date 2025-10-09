ยิ่งใกล้ซีเกมส์ยิ่งเห็นปัญหา / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
“ณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงเป้าบิน ไอคอนหญิงแกร่ง ความหวังของทัพนักกีฬาไทยในทุกมหกรรมกีฬา
ไม่ว่าจะ ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หรือ โอลิมปิกเกมส์ เมื่อใดที่มีการบรรจุกีฬายิงเป้าบิน ประเภทสกีตหญิง คนแรกที่แฟนๆกีฬาไทยนึกถึงก็คือ “ณี-สุธิยา”
สุธิยา นั้นเป็นนักแม่นเป้าบินที่ฝีมือฉมัง ยามใดที่เข้าฟอร์ม ยกปืนลูกซองประทับบ่า แล้วลั่นไกออกไป ไม่เคยพลาดเป้าสักครั้ง
เธอคว้าแชมป์ซีเกมส์ได้ตั้งแต่อายุ 17 ปี และลงแข่งซีเกมส์ทุกครั้งที่มีการจัดแข่งขัน แล้วก็คว้าแชมป์ได้ตลอด จนในระดับอาเซียนไม่มีใครสู้ได้ ทำให้ในซีเกมส์ช่วงหลังๆ มีการบรรจุกีฬายิงเป้าบินก็จริง แต่เจ้าภาพจะตัดประเภทสกีตหญิงออกไป เพื่อตัดเหรียญทองของไทย
เมื่อขยับขึ้นมาในระดับเอเชีย “ณี” ก็ไต่แรงกิ้งมาเรื่อยจนติดท็อป 5 เอเชียอย่างเหนียวแน่น มีบ้างที่เคยขึ้นไปคว้าแชมป์เอเชีย แม้บางครั้งฟอร์มไม่ดี แต่ก็ไม่เคยหลุดท็อป 10 เอเชียเลย แต่ที่สะใจกองเชียร์ไทยมากที่สุดคือการที่ “ณี” ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2018 ที่ปีนั้นมีการใช้กติการอบชิงใหม่ เป็นการดวลเป้าต่อเป้า ความรู้สึกเหมือนดูการยิงจุดโทษของกีฬาฟุตบอล
ส่วนระดับโลกนั้น “ณี” คือนักกีฬายิงเป้าบินไทยคนแรกและเดียวที่สามารถก้าวไปสู่มือ 1 ของโลกได้ในปี 2016 แถมยังเคยคว้าแชมป์โลกได้อีกด้วย ส่วน โอลิมปิกเกมส์ แม้ว่าจะไม่เคยได้เหรียญรางวัล แต่ก็เข้ารอบลึกๆให้คนไทยได้ลุ้นทุกครั้งที่เธอผ่านเข้าไปแข่งขัน จากผลงานที่ผ่านมา เธอคือกำลังสำคัญที่พาสมาคมกีฬายิงเป้าบินจากเกรด C ขึ้นมาอยู่เกรด A ได้
วันนี้นักกีฬาไอคอนไทย “ณี” ออกมายุติบทบาทนักกีฬาทีมชาติ ทั้งที่อายุการรับใช้ชาติยังได้อีกตั้ง 10 ปี ด้วยเหตุผลของความไม่โปร่งใสของการบริหารสมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ ของบอร์ดชุดใหม่ ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วด้วยคะแนน 34 ต่อ 26 เสียง ส่งให้ นายยุทธนา ผาณิตพิเชฐวงศ์ เป็นนายกสมาคมคนใหม่
แต่กลับมีเบื้องลึกว่า “มีการตัดชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายสิบคน“ ด้วยเหตุผลว่า ”ไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมของสมาคม“ แล้วยังมีอีกหลายหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการบริหารสมาคมโดยมิชอบของบอร์ดชุดนี้ที่ “ณี” พร้อมงัดออกมา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการกีฬายิงเป้าบินไทย
สำหรับกีฬายิงปืนหรือยิงเป้าบิน คือหนึ่งในชนิดกีฬาที่ตัวนักกีฬาเองจำต้องควักเงินทุนส่วนตัวเพื่อฝึกซ้อมและลงแข่งขัน ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากอุปกรณ์รวมถึงกระสุนค่อนข้างแพง ไหนจะค่าเครื่องบินค่าเดินทางอีกสารพัด ก็ถือว่าค่อนข้างจะเห็นใจนักกีฬาอยู่ไม่น้อย
ส่วนบรรดาผู้ใหญ่ของบ้านเรานั้นก็เหมือนเดิมหนีไม่พ้นกับการที่รอให้นักกีฬาประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงคว้าแชมป์แล้วค่อนยื่นมือเข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างภาพ
แต่ก็ไม่ได้จะเหมารวมทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาหรือที่เป็นอยู่ตอนนี้เราก็เห็นว่ามีสปอนเซอร์บางเจ้าให้การสนับสนุนนักกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน โดยไม่ต้องง้อบรรดาสมาคม หรือเป็นสมาคมดังมีชื่อเสียงมีผลงานเป็นสมาคมใหญ่อันนั้นก็จะไม่ค่่อยมีปัญหานัก
สุดท้ายนี้ก็ยิ่งใกล้การแข่งขันซีเกมส์ช่วงเดือนธันวาคมนี้ เราก็จะยิงเห็นว่ามีหลากหลายสมาคมที่ซุกปัญหาเอาไว้เริ่มที่จะถูกแฉออกมาอย่างต่อเนื่อง จากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีสมาคมอะไรอีก