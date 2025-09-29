อึ้ง ”สุธิยา“ เลิกเล่นทีมชาติ หัก ส.ยิงเป้าบิน ฝาก “ธรรมนัส-พิมล” ตรวจสอบทีมบริหารเงินภาครัฐฯ

”ณี“ สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงเป้าบินมากประสบการณ์ แจงเหตุยุติบทบาทนักกีฬาทีมชาติ เพราะรับไม่ได้ที่ต้องลงแข่งขันเพื่อชาติ ภายใต้การทำงานทีมบริหารสมาคมกีฬายิงเป้าบินชุดปัจจุบัน ที่บริหารงานไม่เป็นธรรม และเอื้อประโยชน์พวกพ้อง วอนกกท. รองนายกรัฐมนตรี และผศ.พิมล ตรวจสอบการทำงานของสมาคม โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เงินว่าโปร่งใส่และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
“ณี” สุธิยา จิวเฉลิมมิตร นักกีฬายิงเป้าบินมากประสบการณ์ดีกรีทีมชาติไทย ซึ่งผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว 4 สมัย แถมเคยจบอันดับ 5 ในการแข่งขันประเภทสกีตหญิงโอลิมปิก 2008 ที่จีน และขึ้นไปรั้งเบอร์ 1 ของโลกมาแล้วเมื่อปี 2016 ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ที่สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงสายวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ถึงสาเหตุที่ตนเองห่างหายจากการลงแข่งขันในนามทีมชาติไทย รวมถึงถอนตัวร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ระหว่าง 9-20 ธ.ค.นี้
สุธิยา เปิดเผยว่า ตนเองตัดสินใจไม่ร่วมคัดตัวซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ตั้งแต่แรก เพราะไม่สามารถยอมรับได้กับการทำหน้าที่รับใช้ชาติในฐานะนักกีฬา ภายใต้การบริหารงานสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน ซึ่งตนเองเห็นปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปลายเดือน มิ.ย.2567 ซึ่งมีการตัดสิทธิในหลายๆเสียงอย่างไม่ธรรมในการโหวตเลือกนายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ ตลอดจนการริดรอนสิทธิต่างๆของสมาชิกตลอดในช่วงการบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่ใน 1 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆแบบไม่มีขั้นตอน และมองว่ามีการบริหารงานหลายอย่างที่ไม่โปร่งใส มีการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ตนในฐานะนักกีฬาที่รับใช้ชาติมายาวนานกว่า 20 ปี ไม่สามารถยอมรับได้จริงๆ
“ณี ไม่อยากมีส่วนร่วมและไม่อยากให้สมาคมชุดนี้ใช้ผลงานที่ ณี เคยสร้างมา ถูกใช้ไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ จึงตัดสินใจไม่เดินกลับมาที่สนามแห่งนี้อีกตั้งแต่ปีที่แล้ว สำหรับสมาคมกีฬายิงเป้าบินฯ ได้รับการสนับสนุนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามนโยบาย 1 สมาคม 1 รัฐวิสาหกิจ ปีละ 5 ล้านบาท ณีอยากถามว่า ทีมบริหารสมาคมชุดนี้นำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ อยากจะฝากถามถึง ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่เป็นเจ้าของนโยบายดังกล่าว ช่วยลงมาตรวจสอบ เพราะณีมีหลักฐานหลายอย่าง ที่สมาคมทำอะไรบ้างกับเงินจำนวนดังกล่าว รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย อยากให้ช่วยตรวจสอบการทำงานของสมาคมชุดนี้ด้วย“
”ณี อยากจะฝากไปถึงท่านสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าการที่สมาคมทำ MOU นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์การสนับสนุนหรือไม่ สิ่งที่ตนหวังในระยะยาวหลังจากทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นมาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลเรื่องกีฬา ก็อยากให้ท่านเข้ามาดูแลเรื่องการใช้งบของโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ขอให้มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย พรบ.กีฬาที่ชัดเจน“
อนึ่งสมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ออกมาแล้ว โดยมีนักกีฬาทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งเตรียมแข่งขันใน 6 อีเวนต์ โดยนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกในชุดนี้มีชื่อ เศวต เศรษฐาภรณ์ และ อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข 2 นักกีฬาที่เคยผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์มาแล้วติดทีมด้วย
สำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้ง 16 คน มีดังนี้ ประเภทแทร็ปชาย เศวต เศรษฐาภรณ์, จินตพัฒน์ หงษ์จินตกุล และ ยอดชาย ผจญยุทธ, ประเภทแทร็ปหญิง ฉัฐญา กิจเจริญ, ฐิติธัญ เศรษฐาภรณ์ และ ศลิษา เศรษฐาภรณ์, ประเภทสกีตชาย ธนภัทร จังพานิช, แมททิว โธมัส เนควาปิว และ ปิติภูมิ ภาษี, ประเภทสกีตหญิง นัชญา สุทธิ์อาภรณ์, อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข และ ทิพย์วิภา กิตติเกษมศักดิ์ ประเภทสปอร์ตติ้ง เคลย์ กับ คอมแพค สปอร์ตติ้ง คงภัทร ตันติจิรสกุล, คณิศร ผาณิตพิเชฐวงศ์, กีตพงษ์ สิริแสงสว่าง และ พัฒน์ระพี จันทองสุก
สำหรับการแข่งขันยิงเป้าบินในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นที่สนามกีฬายิงปืนและยิงเป้าบินโพธาราม ใน จ.ราชบุรี ชิงชัย 6 เหรียญทอง คือ แทร็ปชาย, แทร็ปหญิง, สกีตชาย, สกีตหญิง, สปอร์ตติ้งเคลย์ และ คอมแพค สปอร์ตติ้ง