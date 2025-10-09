T3โซนเหนือชิงจ่าฝูง! พิษณุโลกปะทะเชียงราย ทีเอสซี ชมครบ 33 คู่ทาง AIS PLAY

การแข่งขันฟุตบอล “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” นัดที่ 5 ของฤดูกาล ยังคงทำการแข่งขันกันแบบต่อเนื่อง ครบทุกโซน ปลุกกระแสของฟุตบอลระดับท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY ครบทุกคู่ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
แม้ว่าสุดสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของฟุตบอลทีมชาติ แต่ฟุตบอล “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” ไม่หยุดการแข่งขันตาม ลงสนามครบทั้ง 6 โซน 33 คู่ พร้อมความเข้มข้นที่สูงขึ้น หลังจากที่แต่ละโซนเริ่มเห็นหน้าค่าตาทีมลุ้นตั๋วรอบแชมเปี้ยนส์ลีก หรือหนีตายกันบ้างแล้ว
ไฮไลท์ที่สำคัญเดินทางกันไปที่โซนภาคเหนือ ศึกชิงจ่าฝูงของโซน ที่พิษณุโลก สเตเดียม "ขุนพลนเรศวร" พิษณุโลก เอฟซี ทีมรองจ่าฝูง จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ “วัยรุ่นโล่ทอง” เชียงราย ทีเอสซี เอฟซี จ่าฝูงของโซนในเวลานี้ คิกออฟเวลาดี 18.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง AIS PLAY SPORTS 25
ทั้งสองทีมมีผลงานสูสีกันอย่างมาก เชียงราย ทีเอสซี ชนะ 3 แพ้ 1 มี 9 คะแนน เท่ากับพิษณุโลก เอฟซี แต่ว่ามีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า 1 ประตูเลยทำให้เชียงราย ทีเอสซี ยืนอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของโซน
ผลคู่นี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะผลแพ้ชนะหมายถึงคะแนนไป-กลับ 6 แต้ม ทีมชนะจะได้นำจ่าฝูงยาวๆ แต่ถ้าหากออกเสมอกันมีโอกาสที่จะโดนคู่แข่งอันดับ 3-5 ที่ตามหลัง 1 คะแนนจะแซงได้ทันที
ลงมาที่โซนภาคตะวันตก ทีมจ่าฝูงอย่าง “ม้าศึกฝั่งธน” ธนบุรี ยูไนเต็ด ทีมจ่าฝูงที่ชนะรวดสัปดาห์นี้ไม่มีคิวแข่งขัน ทำให้ผู้ตามมีโอกาสแซงขึ้นนำจ่าฝูงได้ ดังนั้นคู่ที่น่าสนใจ จึงเป็นเกมที่สนามกีฬาว่องประชานุกูล “เจ้าสัวน้อย” อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 4 จะเปิดบ้านพบกับ "พยัคฆ์สาคร" สมุทรสาคร ซิตี้ ทีมอันดับ 2 ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 15.30 น. ชมได้ทาง AIS PLAY SPORTS 17
อัสสัมชัญ ฤดูกาลนี้ลงเล่นมา 4 นัด ยังไม่ชนะเกมในบ้านเลยแม้แต่เกมเดียว โดย 2 นัดที่ชนะเป็นเกมนอกบ้านทั้งหมด เกมนี้จะกลับมาเล่นในบ้านนัดที่ 3 ซึ่งต้องเจอกับสมุทรสาคร ที่เกมนี้พวกเขาเองก็มีเป้าหมายที่เก็บชัยชนะให้ได้ เพราะถ้าชนะจะสามารถแซงธนบุรี ขึ้นไปนำจ่าฝูงของโซนได้
อีกคู่หนึ่งในโซนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจ คือเกมที่จ่าฝูงอย่าง "กอและพิฆาต" นรา ยูไนเต็ด ที่ชนะรวดมา 3 นัด จะเปิดบ้านพบกับ “เด็กเกาะ” สมุย ยูไนเต็ด ที่สนามอบจ.นราธิวาส ในวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 16.00 น. คู่นี้มีความพิเศษคือในช่วงพักครึ่งจะมีการแสดงจากนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลนราธิวาส สามารถชมความน่ารักของน้องๆ หนูๆ ได้ผ่านทาง ช่อง AIS PLAY SPORTS21
AIS ขอเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน ร่วมส่งแรงเชียร์ผ่านช่องทางรับชมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถชมได้ฟรีทุกเครือข่าย ถ่ายทอดสดครบทุกลีก ที่แอปพลิเคชัน AIS PLAY
โปรแกรมการแข่งขันบีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม นัดที่ 5 มีดังนี้
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568
โซนภาคเหนือ
15.30 น. นอร์ทเทิร์น นครแม่สอด ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ เอฟซี : PLAY SPORTS11
17.00 น. สิงห์ เชียงราย ซิตี้ พบ อุตรดิตถ์ เอฟซี : PLAY SPORTS22
18.00 น. พิษณุโลก เอฟซี พบ เชียงราย ทีเอสซี เอฟซี : PLAY SPORTS25
โซนภาคกลาง
15.30 น. ฟูเทร่า ยูไนเต็ด พบ ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี : PLAY SPORTS12
15.30 น. สระบุรี ยูไนเต็ด พบ ม.ปทุมธานี : PLAY SPORTS13
โซนภาคตะวันออก
15.30 น. สายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด พบ แปดริ้ว ซิตี้ : PLAY SPORTS16
17.00 น. ราชนาวี พบ เอซีดีซี เอฟซี : PLAY SPORTS24
18.00 น. บ้านค่าย ยูไนเต็ด พบ บีเอฟบี พัทยา ซิตี้ : PLAY SPORTS26
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15.30 น. อุดร-บ้านจั่น ยูไนเต็ด พบ สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี : PLAY SPORTS14
15.30 น. โคราช ซิตี้ พบ ยโสธร เอฟซี : PLAY SPORTS15
17.00 น. สุรินทร์ ซิตี้ พบ ขอนแก่น เอฟซี : PLAY SPORTS23
โซนภาคตะวันตก
15.30 น. อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด พบ สมุทรสาคร ซิตี้ : PLAY SPORTS17
15.30 น. วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี พบ นนทบุรี ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS18
โซนภาคใต้
15.30 น. ภูเก็ต อันดามัน เอฟซี พบ ระนอง ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS19
16.00 น. พีที สตูล เอฟซี พบ ชุมพร ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS20
16.00 น. นรา ยูไนเต็ด พบ สมุย ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS21
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568
โซนภาคเหนือ
15.30 น. กำแพงเพชร เอฟซี พบ ชาติตระการ ซิตี้ : PLAY SPORTS11
15.30 น. นครสวรรค์ สี่แคว ซิตี้ พบ เขลางค์ ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS12
16.00 น. แม่โจ้ ยูไนเต็ด พบ พิจิตร ยูไนเต็ด2025 : PLAY SPORTS20
โซนภาคกลาง
15.30 น. พราม แบงค็อก พบ จามจุรี ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS13
15.30 น. สิงห์บุรี วอร์ริเออร์ พบ ม.นอร์ทกรุงเทพ : PLAY SPORTS14
15.30 น. ลพบุรี ซิตี้ พบ ทหารอากาศ เอฟซี : PLAY SPORTS15
โซนภาคตะวันออก
15.30 น. สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ พบ ปลวกแดง ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS16
16.00 น. บูรพา ยูไนเต็ด พบ นาวิกโยธิน เอฟซี : PLAY SPORTS21
18.00 น. ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี พบ คัสตอม ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS26
โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17.00 น. ขอนแก่นมอดินแดง ฟุตบอลคลับ พบ เมืองเลย ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS23
17.00 น. ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น พบ อุบล ครัวนภัส เอฟซี : PLAY SPORTS24
18.00 น. ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด พบ อุดร ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS25
โซนภาคตะวันตก
15.30 น. สุพรรณบุรี เอฟซี พบ หัวหิน ซิตี้ : PLAY SPORTS17
15.30 น. ทหารบก เอฟซี พบ สมุทรสงคราม ซิตี้ : PLAY SPORTS18
16.00 น. สโมสรฟุตบอลราชประชา พบ ทัพหลวง ยูไนเต็ด : PLAY SPORTS22
โซนภาคใต้
15.30 น. กระบี่ เอฟซี พบ เอฟซี ยะลา : PLAY SPORTS19
18.00 น. เมืองตรัง ยูไนเต็ด พบ พีเอสยู สุราษฎร์ธานี ซิตี้ : PLAY SPORTS27