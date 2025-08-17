พิชญบัณฑิต คว้าสิทธิ์ 2 รุ่น! ปิดฉาก GLO Cup 2025 อีสานตอนบนได้ตัวแทนทีมและ GLO STAR ลุ้นรอบประเทศ

17 สิงหาคม 2568 ศึกฟุตบอลเยาวชน 8 คน จากความร่วมมือของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) และมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย "GLO Cup 2025" รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ จังหวัดอุดรธานี ได้บทสรุปของการแข่งขันแล้ว
การแข่งขันในวันสุดท้ายเป็นการลงสนามในรอบ 24 ทีมสุดท้ายช่วงเช้า และเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ 8 ทีมสุดท้ายในช่วงบ่าย ซึ่งทีมที่ชนะจะได้เป็น 4 ทีมตัวแทนของภาคอีสานตอนบนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยทันที
สรุปผลการแข่งขันรอบ 8 ทีมทีมสุดท้าย
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
อุดร ยูไนเต็ด ชนะ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1-0
โรงเรียนพิชญบัณฑิต ชนะ Dream Team x Thanaphat car center 1-0
โรงเรียนนาจานศึกษา ชนะ ภูกระดึงวิทยาคม&เลอสรร 2-0
โรงเรียนบ้านวังแท่น ชนะ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1-0
ทีมที่ได้สิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (U13)
1. อุดร ยูไนเต็ด
2. โรงเรียน พิชญบัณฑิต
3. โรงเรียนนาจานศึกษา
4. โรงเรียนบ้านวังเเท่น
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
โรงเรียนสกลทวาปี ชนะ ศูนย์ฝึกฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ดอคาเดมี่ 5-0
Rachinuthit2 Sport Progarm ชนะจุดโทษ อุดร ยูไนเต็ด 3-2 (เสมอในเวลา 2-2)
พิชญบัณฑิต ชนะ B.T.U.หนองคาย 2-0
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ชนะ มหานครขอนแก่น เอฟซี 2-1
ทีมที่ได้สิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (U15)
1. โรงเรียนสกลทวาปี
2. Rachinuthit2 Sport Progarm
3. พิชญบัณฑิต
4. โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ประกาศรายชื่อ GLO STAR ภาคอีสานตอนบน
นอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นแล้ว ยังมีการประกาศผลผู้เล่น GLO STAR ในแต่ละรุ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเข้าเก็บตัวร่วมกับเยาวชนจากภาคอื่นๆทั่วประเทศ เข้าไปคัดหา 6 คนสุดท้าย (รุ่นละ 3 คน) ได้รับโอกาสสำคัญในการไปฝึกฟุตบอลที่สโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมชื่อดังของเจลีก ญี่ปุ่น
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
1.กฤษกร ดวงเง้ (พิชญบัณฑิต)
2.พิสิษฐ์ ตรีถาวรพิศาล (พิชญบัณฑิต)
3.ณัฐชัย ออนพุทธา (อุดร ยูไนเต็ด)
4.ณัฐภัทร คำภูมี (Dream Team x Thanaphat car center)
5.ธนพัฒน์ พลแสน (ร่มไทรวิทยา X ร้านช่างเนตร)
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1 ภูบดินทร์ แสงสิงห์ (พิชญบัณทิต)
2 วีรภาพ ชอบศิลป์ (สกลทวาปี)
3 กลวัชร ดวงกลาง (พิชญบัณทิต)
4 ปณภัทร ทะจรสมบัติ (อุดรพิทยานุกูล)
การแข่งขัน GLO Cup 2025 รอบคัดเลือกภาคต่อไป จะเดินทางสู่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคมนี้