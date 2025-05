ปลื้ม HIT PROGRAM ปี 2 !! CBS จุฬาฯ ผนึกฮาคูโฮโด ยกระดับการเรียนรู้นิสิตไทย สู่การทำงานจริง

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศความสำเร็จปิดจบโครงการที่จัดขึ้นสำหรับสอนนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 25 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมาการร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดกล่าวว่า ‘การร่วมมือกันระหว่าง CBS และ HIT เป็นการร่วมมืออันยาวนาน ซึ่งเรามุ่งเน้นในการพัฒนาเด็กเจนใหม่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อสังคมไปด้วยกันผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการได้ลองปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่เเล้วสำหรับ ฮาคูโฮโด ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น การร่วมมือกันในครั้งนี้นั้น เท่ากับการต่อยอดความตั้งใจที่เราทำในประเทศญี่ปุ่น’โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการทำงานจริง พร้อมเปิดพื้นที่ให้นิสิตรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะในโลกของการตลาด ภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจากมืออาชีพในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดจากฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยเเลนด์) เเละในปีนี้เราได้ยกระดับรูปแบบการเรียนการสอน ให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ลงมือทำโปรเจกต์จริง พร้อมทั้งมีโอกาสนำเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญและได้รับคำแนะนำตรงจากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานไม่ว่าจะเป็น ทีมวางแผนกลยุทธ์ ทีมครีเอทีฟทั้งไทยและต่างชาติ ทีมมีเดีย รวมไปถึงทีมบริหารงานลูกค้า ที่สลับกันเข้ามาร่วมแชร์มุมมองในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนทำงานจริงกล่าวเพิ่มเติมว่า ‘ในยุคที่โลกของการตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทั้งทักษะทางวิชาการและประสบการณ์จริงเป็นสิ่งจำเป็น โครงการ HIT REAL CHALLENGE ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ CBS ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ เพื่อสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ที่พร้อมทำงานจริง และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน’การแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ HIT PROGRAM ปี 2 ในครั้งนี้ มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Building Future Marketers” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School และ คุณชุติมา วิริยะมหากุล กรรมการบริหาร บริษัท ฮาคูโฮโด อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดโดยเน้นย้ำถึงความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การตลาดและบทบาทของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง การทำงานร่วมกับลูกค้าและเอเจนซี ตลอดจนแนวคิดเบื้องหลังผลงานที่สะท้อนความเข้าใจในผู้บริโภค และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม โดยในโปรแกรมนี้คัดเลือก 4 ทีม ผู้มีผลงานและไอเดียที่โดดเด่นทั้งในด้านแนวคิด กลยุทธ์ และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง โดยในช่วงท้ายของงานมีการมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ เพื่อเป็นกำลังใจและประกาศเกียรติคุณในความสามารถกล่าวเสริมว่า “โครงการ HIT REAL CHALLENGE ในปีนี้ เรามีความตั้งใจจะผลักดันแนวคิด ‘พลังสร้างสรรค์เพื่อสังคม กับคนเจนใหม่’ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลัก 3 จริง ได้เเก่1. นิสิตได้ทำงานจริง เหมือนตั้งเอเจนซีจริงของตนเอง2. ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดตัวจริง ประสบการณ์จริงที่มาให้ความรู้เเละคำเเนะนำ3. โจทย์จริงจาก CU Engineering Enterprise (เเบรนด์มุทา, Eyecare box, ชมพูสยาม) เเละ สโมสรฟุตบอลจามจุรี ยูไนเต็ดการทำงานร่วมกับนิสิตอย่างใกล้ชิด สิ่งที่เราได้เห็นคือศักยภาพที่น่าทึ่งของคนรุ่นใหม่ ทั้งในแง่ความคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจผู้บริโภค และการนำเสนอแนวทางที่มีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันวงการสื่อสารการตลาดให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน”ดังต่อไปนี้ยกระดับจากทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยสู่ทีมฟุตบอลที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ ด้วยการทำการตลาดที่ผสมผสาน Legacy ของทีมกับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ผ่าน Strategy 4 Exes to Exceed ได้เเก่ Expand the legacy สร้างฐานที่เเข็งเเกร่งด้วยการทำ Communication & Marketing, Explore the posibilites ค้นหาโอกาสใหม่ ขยายฐานเเฟนธุรกิจ, Extract the value สร้างรายได้ที่มั่นคงเเละยั่งยืน, Execute the vision การถ่ายทอดเเผนงานสู่งานจริงชูจุดเด่นสินค้าที่ช่วยขจัดจุดอ่อนของการรักษาโรคต้อหินในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด B(l)ack to bright, See life again กลับสู่ความปกติของชีวิตอีกครั้ง โดยการพาสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางที่เกี่ยวข้องและใช้แหล่งข้อมูลที่ตรงจุดในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเเพทย์ พร้อมให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคต้อหิน ซึ่งไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดยอดขาย แต่เป็นการสร้างสาธารณสุขให้สังคมและคืนความปกติให้ชีวิตคนไทยการสร้างกลยุทธ์ที่มอบความหวังให้ผู้พิการผ่านสินค้าคุณภาพระดับโลกที่เข้าใจคนไทยภายใต้แนวคิด New Life for Thais by Thais ชีวิตใหม่เพื่อคนไทยโดยคนไทย ชูจุดแตกต่างสำคัญของสินค้าที่แตกต่างจากเท้าเทียมแบบเดิมที่ทำจากไม้ ทำให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า Mass Utilize Happiness โดยการสร้าง1. Mass Awareness (การสร้างการรับรู้ในวงกว้าง) 2. Utilize Right Channel and Partners (การเข้าถึงช่องทางการขายเเละพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง) 3. Happiness Retention (การเข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีเเก่ผู้ใช้)สร้างคุณค่าและมูลค่าสินค้า ต่อสู้กับตลาดที่กำลังลดคุณค่าผ่านการตอบโจทย์ Emotional Need เพื่อสร้างเหตุผลในการซื้อสินค้าให้ชัดเจนผ่านไอเดีย ชมพูบำบัด เอกลักษณ์เพื่อความผ่อนคลาย ทำให้สินค้ากลายเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกาย ซึ่งไม่ใช่แค่ทำกับตัวสินค้า แต่ทำกับทุกองค์ประกอบของแบรนด์ พร้อมนำเสนอเเคมเปญย่อย 5 เเคมเปญ ได้เเก่ Scent to try ทำให้เกิดการทดลอง, Scent from the heart ให้เป็นของขวัญคนที่รัก, Scent of sweet dream เป็นตัวช่วยในการพักผ่อน, Scent of premium time เพิ่มคุณค่าด้วยเเพคเกจของขวัญพรีเมี่ยม, Scent of happiness กิจกรรมเพื่อสังคมมอบโอกาสให้ผู้พิการE ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจที่มุ่งมั่นพัฒนา “คนเจนใหม่” ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถใช้ความรู้สร้างคุณค่าต่อทั้งองค์กรและสังคมในอนาคต