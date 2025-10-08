นักบิดดาวรุ่งไทยฟอร์มร้อนแรง รั้งท็อป 5 “อิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2025” สนาม 5 อินโดนีเซีย

นักบิดดาวรุ่งไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" ควบรถ Honda NSF250R ในรอบคลอลิฟาย “ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง หมายเลข 5 สตาร์ตลำดับที่ 8 ตามติดมาด้วย "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 20 สตาร์ตลำดับที่ 9 ขณะที่ดาวรุ่งอย่าง “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 24 ต้องพบกับความท้าทายในการล่าแต้มสะสม คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 20
เรซแรกท่ามกลางการแข่งขันที่สุดดุเดือด สถานการณ์พลิกไปมา “อุ้ม-นพรุธพงษ์” โชว์ฟอร์มการขี่สุดแกร่งจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 6 เก็บแต้มสะสมเพิ่มไป 10 แต้ม ขณะที่ “ออสติน-ธนฉรรต” ต่อสู้อย่างเต็มกำลังจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 8 เก็บแต้มสะสมเพิ่มไป 8 แต้ม ด้าน “เฟอร์-ปัญจรุจน์” ที่สนามนี้ต้องพบกับความท้าทายเป็นอย่างมาก สามารถจบการแข่งขันที่อันดับ 16 เกือบเก็บแต้มสะสมได้อย่างเฉียดฉิว
เรซสองนักบิดดาวรุ่งไทยสร้างผลงานโดดเด่น “อุ้ม-นพรุธพงษ์” ขี่สุดมันส์แย่งชิงอย่างดุเดือดก่อนเข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ 4 เก็บแต้มไปอีก 13 แต้ม ด้าน “ออสติน-ธนฉรรต” ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 9 เก็บแต้มสะสมได้อย่างต่อเนื่อง รับเพิ่มไป 7 แต้ม ขณะที่ “เฟอร์-ปัญจรุจน์” สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 14 เก็บแต้มสำเร็จ โดยรับเพิ่มไป 2 แต้ม
การแข่งขัน “อิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2025” ผ่านมาแล้ว 5 สนาม 10 เรซ “อุ้ม-นพรุธพงษ์” มีแต้มสะสม 102 แต้ม รั้งอยู่อันดับที่ 5 ตามมาด้วย “ออสติน-ธนฉรรต” ที่มีแต้มสะสม 52 แต้มรั้งอยู่อันดับที่ 10 ด้าน “เฟอร์-ปัญจรุจน์” เก็บแต้มสะสมไปได้ 39 แต้ม อยู่อันดับที่ 12
สำหรับการแข่งขัน “อิเดมิตสึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2025” สนามที่ 6 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคมนี้
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH