อิเกร์ กาซิยาส เชียร์ ‘ช้างศึก’ เข้ารอบเอเชียน คัพ

อิเกร์ กาซิยาส ตำนานเรอัล มาดริด ส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขัน เอเชียน คัพ รอบคัดเลือก พร้อมขอให้แฟน ๆ เชียร์สนุกแบบ #PlaywithFUNbeFUN ไปด้วยกัน
อดีตนายทวารแชมป์โลก 2010 รับบทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสื่อออนไลน์ดังตั้งแต่ปี 2022 และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนแฟน ๆ ชาวไทยตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของตัวเองมาตลอด
สำหรับช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ โปรแกรมสำคัญของคอบอลชาวสยามคือเกมที่ ทีมชาติไทย จะลงสนามดวลกับ ทีมชาติไชนีส ไทเป หรือ ไต้หวัน ทั้งหมด 2 เกม และเป็นเกมสำคัญที่ ‘ช้างศึก’ จะต้องเก็บ 6 คะแนนเต็มจากทั้งสองนัดให้จงได้
ซึ่ง กาสิยาส ก็ได้ฝากมาให้กำลังใจขุนพล ‘ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา’ ในทั้งสองเกมผ่านสื่อของตัวเอง พร้อมหวังที่ให้ทัพ ‘ช้างศึก’ ได้เข้ารอบตามใจหวัง
โปรแกรมทีมชาติไทยฟีฟ่าเดย์ เดือนตุลาคม
การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี
แมตช์เดย์ที่ 3
ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติไชนีส ไทเป
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 19.30 น.
สนาม: ราชมังคลากีฬาสถาน
ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว
แมตช์เดย์ที่ 4
ทีมชาติไชนีส ไทเป พบ ทีมชาติไทย
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 17.30 น.
สนาม: ไทเป มูนิซิปัล สเตเดียม ตามเวลาประเทศไทย
ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, ยูทูป บีจี สปอร์ตส์ และ แอพพลิเคชั่น ทรูวิชันส์ นาว