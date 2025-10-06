ตำรวจ ป้องกันแชมป์รักบี้ 7 คนประเทศไทย

การแข่งขันรักบี้ 7 คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทอุดมศึกษา และ ประเภทสโมสร ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2568 เป็นรอบชิงชนะเลิศ
ในประเภทอุดมศึกษาหญิง คู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มี สลินดา แผ่ความดี, เดียน อาคัวจา, พันธิตรา รักศิลป์ ดีกรีทีมชาติไทยเป็นตัวชูโรง พบกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่นำทัพโดย นราทิพย์ มณีสัย, พรนภา นารถโสภา, ภัณฑิรา ไชยเกตุ ผลปรากฏว่า เป็นทางสาว ม.กรุงเทพ เอาชนะไป 10-7 จุด คว้าแชมป์ไปครอง ส่วนประเภทอุดมศึกษาชาย จุฬาฯ ชนะ ม.ธนบุรี 15-5 จุด
ขณะที่ สโมสรหญิง ทีมราชนาวี ที่อุดมไปด้วยนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งทีม เอาชนะ มกช.มหาสารคาม ไปแบบขาดลอย 52-0 จุด และสโมสรชาย เป็นเกมสุดเดือด ระหว่าง ตำรวจ แชมป์เก่า พบกับ ราชนาวี ซึ่งทั้งสองทีมก็เป็นระดับทีมชาติไทยด้วยกันทั้งคู่ โดยรูปเกมเป็นทางตำรวจที่เล่นได้ดีกว่าเอาชนะไป 24-0 จุด ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
ด้าน พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีการปรับรูปแบบการจัดการแข่งขันออกมาเป็น 2 รอบ คือรอบเยาวชนอายุ 12 ปีถึงโรงเรียน และ รอบผู้ใหญ่คืออุดมศึกษาไปจนถึงสโมสร เพราะปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันมาก โดยเฉพาะรุ่นเยาวชนมากถึง 104 ทีม
จากการที่สมาคมรักบี้ โดยนโยบายของ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคม ที่ต้องการพัฒนาเยาวชนทั่วทุกภาคของไทย มีการก่อตั้งระบบภูมิภาคมีประธานภาคต่างๆ ดำเนินการตามนโยบาย ซึ่งตอนนี้ก็ได้ผลิดอกออกผล จากเยาวชนที่เราสร้างในวันนั้น ได้ขึ้นมาสู่รุ่นผู้ใหญ่ และต้องขอชื่นชมมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่รับเอากีฬารักบี้ไปสานต่อ อาทิ ม.ธนบุรี หรือ ม.มหานคร ที่ให้การสนับสนุนกีฬารักบี้ อีกทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นขาประจำทั้ง จุฬาฯ , ม.กรุงเทพ, ม.ธรรมศาสตร์, มรภ.มหาสารคาม และอีกหลายมหาวิทยาลัย ที่ช่วยกับพัฒนารักบี้ต่อยอดไปสู่ระดับทีมชาติ
อีกทั้งกระแสรักบี้ 7 คนทีมชาติไทย ที่มีผลงานดี ทำให้เยาวชนรวมถึงโรงเรียนให้ความสนใจและทำทีมส่งเข้าแข่งขัน ซึ่งเราได้นำเกมของระดับผู้ใหญ่มาแข่งขันก่อน เพื่อให้เยาวชนที่จะต้องแข่งในสัปดาห์ต่อไปได้เห็นการเล่นของระดับมืออาชีพ เห็นบรรดาทีมชาติไทยที่อยู่ตามสโมสรต่างๆว่าพี่ๆเขาเล่นกันอย่างไร เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งในปีนี้คู่ชิงแต่ละรุ่นก็เล่นได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเป็นเกมที่สนุกไม่มีใครยอมใคร ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่นอุดมศึกษา กับ สโมสร