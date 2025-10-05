"อโมริม" เร้านักเตะต้องแสดงออก ลบข้อหาเล่นไล่โค้ช

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กระตุ้นลูกทีมต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้เล่นไล่โค้ช หลังเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด
ประตูของ เมสัน เมาน์ท กับ เบนจามิน เซสโก ส่งผลให้ เทรนเนอร์โปรตุกีส คลายความกดดันก่อนเข้าสู่เบรกทีมชาติเดือนตุลาคม
หลังเกม เมาน์ท ยืนยันว่าผู้เล่นทุกคนสนับสนุนเจ้านาย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ อโมริม ต้องการให้นักเตะแสดงออกด้วยการกระทำบนสนาม
"เราจำเป็นต้องแสดงออกด้วยการกระทำ ผมรู้พวกเขาพยายามสุดความสามารถ และผมรู้พวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนโค้ชบ่อยๆ"
"แต่เหมือนที่ผมพูดกลางสัปดาห์ การอยู่กับผู้จัดการทีมเหมือนกับเราจะฆ่าตัวตายเมื่อเข้าสู่ทุกการเปลี่ยนแปลง"
"บางครั้งเมื่อเรามองทีมตัวเอง ผมรู้แน่นอนว่าทุกคนสามารถทำได้ดีกว่านี้ เราต้องแสดงออกบนสนาม ไม่ใช่แค่เกมเหย้า แต่ต้องรวมถึงเกมเยือนด้วย"