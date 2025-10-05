xs
xsm
sm
md
lg

"อโมริม" เร้านักเตะต้องแสดงออก ลบข้อหาเล่นไล่โค้ช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รูเบน อโมริม คลายความกดดัน
รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กระตุ้นลูกทีมต้องพิสูจน์ว่าไม่ได้เล่นไล่โค้ช หลังเอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด

ประตูของ เมสัน เมาน์ท กับ เบนจามิน เซสโก ส่งผลให้ เทรนเนอร์โปรตุกีส คลายความกดดันก่อนเข้าสู่เบรกทีมชาติเดือนตุลาคม

หลังเกม เมาน์ท ยืนยันว่าผู้เล่นทุกคนสนับสนุนเจ้านาย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ อโมริม ต้องการให้นักเตะแสดงออกด้วยการกระทำบนสนาม

"เราจำเป็นต้องแสดงออกด้วยการกระทำ ผมรู้พวกเขาพยายามสุดความสามารถ และผมรู้พวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนโค้ชบ่อยๆ"

"แต่เหมือนที่ผมพูดกลางสัปดาห์ การอยู่กับผู้จัดการทีมเหมือนกับเราจะฆ่าตัวตายเมื่อเข้าสู่ทุกการเปลี่ยนแปลง"

"บางครั้งเมื่อเรามองทีมตัวเอง ผมรู้แน่นอนว่าทุกคนสามารถทำได้ดีกว่านี้ เราต้องแสดงออกบนสนาม ไม่ใช่แค่เกมเหย้า แต่ต้องรวมถึงเกมเยือนด้วย"
กำลังโหลดความคิดเห็น