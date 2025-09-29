อลป.ไทยบินเจรจาถึงฝรั่งเศส สหพันธ์โลกไฟเขียวจัดแข่งซีเกมส์ได้

"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานโอลิมปิคไทยฯ แจงข่าวดี สหพันธ์เปตองนานาชาติไฟเขียว ไทยจัดเปตองในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้เหมือนเดิม หลังเห็นความจริงใจและจริงจังในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งการส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง และยังส่งตัวแทนในนามรัฐบาลไทยบินเจรจาอย่างเร่งด่วน ถึงประเทศฝรั่งเศส
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกรณีปัญหาของสมาคมกีฬาเปตองไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกสหพันธ์เปตองนานาชาติ (FIPJP) ลงโทษแบน ห้ามส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ที่สหพันธ์เปตองนานาชาติให้การรับรอง
อันเนื่องจากประเด็นเรื่องผู้นำองค์กรขาดคุณสมบัติ โดยกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ยังเป็นอีกมหกรรมกีฬา ที่สหพันธ์เปตองฯได้ให้การรับรอง พร้อมทำหนังสือแจ้งต่อชาติสมาชิกในอาเซียนที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วยว่า หากชาติใด ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ จะถูกแบน ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นระยะเวลา 2 ปี จนถึงซีเกมส์ครั้งหน้า ที่มาเลเซีย ในปี 2027 ซึ่งรวมถึงการแข่งขันเวิลด์เกมส์, เอเชียนเกมส์ และ เอเชียนมาสเตอร์เกมส์ ด้วย
กระทั่งสัปดาห์ก่อน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลงานการกีฬาของชาติ ได้มอบนโยบายเร่งด่วน ส่งเอกสารชี้แจง พร้อมส่งตัวแทนรัฐบาลไทย เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อชี้แจง ให้กีฬาเปตองสามารถกลับมาจัดแข่งขันได้ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยคณะเจรจา มี "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย "บิ๊กแนต" นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานฯ นำทีม เดินทางไปร่วมเจรจา ตั้งแต่คืนวันที่ 27 ก.ย.2568
ล่าสุดเมื่อ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดเผยถึงผลการเข้าพบและพูดคุย เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงต่างๆอย่างละเอียด กับ โคลด อาเซมา ประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติ ว่า ในการพบปะกับท่านประธานเปตองโลก ตนได้เล่าปัญหาและข้อเท็จจริงต่างที่เกิดขึ้น ให้เขาฟังหลายเรื่อง รวมถึงชี้แจงถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยตัวเอง ก็เพื่อที่จะแสดงความมุ่งมั่น และทุ่มเท ในการทำให้ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีการแข่งขันเปตองเกิดขึ้นตามแผน
"ที่สำคัญมากอีกเรื่องคือ มีหนังสือมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ได้เขียนชี้แจงและแสดงความจริงใจว่า ในนามรัฐบาล ไทยพร้อมเดินตามแนวทางการทำงานของสหพันธ์เปตองนานาชาติ และมีความมุ่งมั่นที่จะการแข่งขันเปตองในซีเกมส์ 2025 และยังมีหนังสือชี้แจงจากทาง กกท. ถึงประเด็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันด้วยอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเมื่อท่านประธาน โคลด อาเซมา ได้อ่านแล้วค่อนข้างดีใจและเกิดมั่นใจในแนวทางการแก้ปัญหาของไทย พร้อมกันนี้ได้อนุญาตให้ไทยเดินหน้าจัดการแข่งขันเปตองในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ต่อไปตามเดิม"
"สุดท้ายแล้ว ถือว่าการมาครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลอย่างที่เราต้องการ ต้องของคุณทางรัฐบาลไทย ที่แสดงความจริงใจ ส่งสารลงนามโดยท่านรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และทางกกท.ก็แสดงความจริงใน และน้อมรับในความผิดพลาดในการสื่อสาร ทำหนังสือมาชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่าย และทำให้กีฬาเปตองในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ตามเดิม"