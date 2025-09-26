ได้แล้วคู่ชิง เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 “รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม” ชน “รร.ท่าขอนยางพิทยาคม” “ช่อง 7HD” ยิงสด 28 ก.ย.นี้ จากศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

สมศักดิ์ศรีในที่สุด “รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม” ลิ่วชิงแชมป์กับ “รร.ท่าขอนยางพิทยาคม” ขณะที่ “รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี” ชิงอันดับ 3 กับ “รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี” หลังฟาดเดือดรอบรองชนะเลิศ “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” ชมฟรี ที่ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ “ช่อง 7HD” ยิงสด 28 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
ลุ้นมันเชียร์เดือด สนุกเร้าใจทุกวินาทีสำหรับการแข่งขัน เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 ที่ ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น รวมทีมลูกหวายนักเรียนชั้นนำ 16 ทีม จากทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขันกันอย่างคึกคัก ล่าสุดเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ เปิดสมรภูมิลูกหวายดวลกันของ 4 ทีมสุดท้าย ฝีเท้าจัดจ้านฟอร์มโหดโดนใจแฟนกีฬา จนในที่สุดได้ 2 ทีมแกร่ง ทะลุเข้าไปชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ
สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่า คู่ที่ 1 สิงห์ลูกหวายเมืองเจดีย์ใหญ่ รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม คืนฟอร์ม ไล่บี้ตะกร้อหนุ่มเมืองนักปราชญ์ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เอาชนะไปอย่างหวุดหวิด 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 15-13, 7-15 และ 11-15ส่วน คู่ที่ 2 ขุนศึกเมืองยุทธหัตถี รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี พ่ายให้กับ เด็กหาปลาฟอร์มเก๋า รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 12-15, 15-5 และ 11-15 ทำให้ได้คู่ชิงชนะเลิศและคู่ชิงอันดับ 3 ดังนี้
คู่ชิงชนะเลิศ ได้แก่ รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบกับ รร.ท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม
คู่ชิงอันดับ 3 ได้แก่ รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พบกับ รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ วีรภัทร เทียมขุนทด จาก รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม และ จักรกิตต์ ปรีผ่อง จาก รร.ท่าขอนยางพิทยาคม ได้รับรับเสื้อ Jacket MVP จาก Volt มอบโดย เกริกพันธุ์ สุวรรณนพ รองผู้จัดการฝ่ายและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการฝ่ายโปรดักชันรายการและอีเวนต์ ช่อง 7HD
กองเชียร์ห้ามพลาดเปิด ช่อง 7HD กด 35 ลุ้นและเชียร์มันจัดเต็มถ่ายทอดสดแบบฟูลเอชดี รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยคู่ชิงอันดับที่ 3 เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 14.45 น. ชมสดออนไลน์หรือเข้าชมฟรี! ที่ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และสามารถร่วมเชียร์สดทางเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางการถ่ายทอดสดได้ทางhttps://www.ch7.com/champ7hd/sepaktakraw2025
