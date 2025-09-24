ถึงเวลาปัง! “ปตท.” พร้อมโชว์ฟอร์มโหดย้ำชัย “อาเลสสิโอ”

“ปตท. อภิชาติฟาร์ม” นักสู้ธาตุทรหดผู้มีถิ่นกำเนิดจากนครสวรรค์ แต่ไปเติบโตในชลบุรี ขอพิสูจน์ตัวคู่ควรยืนบนเวทีระดับโลก ด้วยการน็อกเอาต์ย้ำแค้น “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” คู่ปรับเก่าจากอิตาลี ในไฟต์ที่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย 147 ป. ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 126 ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
ไฟต์เปิดตัวของ “ปตท.” ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ปิดฉากลงไม่สวยงามดั่งใจหลังถูก “เอเลียส อับเดลาลี” คู่ชกป้ายแดงจากฝรั่งเศส เบียดเอาชนะไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ กลับมาครั้งนี้ “ปตท.” จึงหวังที่จะระเบิดฟอร์มย้ำแค้นคู่ปรับเก่าอย่าง “อาเลสสิโอ” ที่ยังคาใจจากความพ่ายแพ้เมื่อ 2 ปีก่อนให้ได้ เพื่อพิสูจน์ตัวว่าคู่ควรต่อการไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีแห่งนี้
“อาเลสสิโอ เป็นมวยที่ชกฉลาด มีอาวุธอันตรายคือหมัดซ้ายคมและแข้งซ้ายที่ขึ้นก้านคอได้ดี ตั้งแต่ไฟต์แรกที่เข้ามาชกใน ONE ลุมพินี เขามีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ พอเริ่มปรับตัวได้ก็สามารถเอาชนะ ฟาบิโอ (เรอิส) นักมวยค่ายเดียวกับผม ต่อด้วยการเอาชนะ คัมภีร์เทวดา (สิทธิกุล) และไฟต์ล่าสุด เห็นได้ชัดว่าหมัดของเขาพัฒนาขึ้น ทั้งนิ่งและสุขุมกว่าเดิม ตอนนี้เขาถือเป็นคู่ชกที่อันตรายมาก ประมาทไม่ได้เลยครับ”
“อาเลสสิโอ ยังค้างคาใจกันผลการแข่งขันในภาคแรก ผมรู้สึกไม่สบายใจที่เขาพูดว่าเขาน่าจะชนะ ผมเลยอยากให้เรามาเดินหน้าแลกใส่กันให้มันจบ ๆ จะได้หายค้างคาใจกันไปและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นไปเลยว่าใครกันแน่คือของจริง ผมตั้งใจมาก พร้อมสู้เต็มที่ อยากจะมาแจ้งเกิดให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมก็มีฝีมือที่จะขึ้นไปบนเวที ONE เหมือนกัน แล้วผมจะน็อก อาเลสสิโอ เพื่อย้ำแค้นให้ได้ครับ”
หลังจากเปิดตัวด้วยการขึ้นชกในรุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) แล้วพุ่งชนความพ่ายแพ้ กลับมาครั้งนี้ “ปตท.” จะลดลงมาชกในพิกัด 147 ป. เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี เพื่อหวังเรียกฟอร์มเก่งกลับมา ซึ่งเจ้าตัวการันตีว่าจะไม่มีการตกตาชั่งให้แฟน ๆ ผิดหวังแน่นอน หลังได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการฝึกซ้อมและโภชนาการมาอย่างเต็มที่
“ไฟต์นี้ผมตัดสินใจลดน้ำหนักลงมาชกที่พิกัด 147 ปอนด์ ตอนแรกก็แอบหนักใจเหมือนกันว่าจะทำได้ไหม เพราะจริง ๆ แล้วไม่ได้ชกพิกัดนี้มากว่า 10 ปี ถือเป็นความท้าทายใหม่ของผม แต่ผมมั่นใจว่าจะทำได้แน่นอน เพราะมีทั้งนักโภชนาการและ นาบิล (อานาน) ที่เคยชกรุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) คอยให้คำปรึกษา ผมได้ปรับทั้งเรื่องโภชนาการและการซ้อมให้เหมาะสมแล้ว เชื่อว่าพอถึงวันชั่งน้ำหนักจริงจะผ่านไปได้อย่างไม่มีปัญหาครับ”
“การซ้อมไฟต์นี้ ทาง เมห์ดี ซาทูต (หัวหน้าค่าย) ลงมือซ้อมให้เองในทุก ๆ ด้าน รวมถึงมีการซ้อมมวยสากลและระบบป้องกันตัวมากขึ้นด้วย รับประกันเตรียมตัวมาดีแน่นอน ไฟต์นี้รอดู ปตท. ในเวอร์ชันใหม่ได้เลยครับ”