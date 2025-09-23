xs
แรงบันดาลใจจากมังงะฟุตบอลระดับตำนาน สู่คอลเลกชันสุดพิเศษ “Captain Tsubasa x Ari”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Ari เปิดตัวคอลเลกชัน Captain Tsubasa x Ari ที่ถ่ายทอดความคลาสสิกเสมือนหลุดจากต้นฉบับมังงะ โดยได้แรงบันดาลใจ Captain Tsubasa ที่ครั้งหนึ่งปลุกความฝันในการเล่นฟุตบอลของเด็กทั่วโลกให้เชื่อว่า “ความฝันเป็นจริงได้”

คอนเซปต์ “The First Jersey” ถูกถ่ายทอดผ่าน VDO 4 ตอน ที่บันทึกแรงบันดาลใจจากเสื้อตัวแรกของหลายๆคน ไม่ว่าจะใส่เสื้อเบอร์ 10 แบบซึบาสะ ยิงลูกโทษแบบเฮียวงะ จ่ายบอลแบบมิซากิ หรือเซฟบอลแบบเก็นโซ ความทรงจำเหล่านี้ได้กลายเป็นมรดกแห่งฟุตบอลที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

โดยไฮไลท์สินค้า อยู่ที่ Box Set ชุดแข่งโรงเรียนที่ออกแบบดีไซน์แบบคลาสิก พร้อมแพ็กเกจพิเศษดีไซน์จากปกมังงะ

คอลเลกชันนี้จัดเต็มทั้ง Boxset, School Jersey, Adept Jersey, เสื้อยืด, กระเป๋า, ลูกฟุตบอล และอีกมากมาย

พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ที่ Ari Football ทุกสาขา และออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้ Captain Tsubasa ห้ามพลาด!










