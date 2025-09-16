“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่ “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก”

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” แป้งคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สีขาวนวล เนื้อละเอียด มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามธรรมชาติ มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
น.ส.นุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 3 ของ จ.พิษณุโลก ต่อจากสินค้ากล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้ โดยมั่นใจว่าการขึ้นทะเบียน GI จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก
สำหรับแป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก เป็นแป้งคุณภาพที่ผลิตจากหัวแห้วนาซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 130 ปี ด้วยภูมิประเทศราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกแห้วนาของเกษตรกร ส่งผลให้ผงแป้งที่ผลิตจากหัวแห้วนา มีสีขาวนวล เนื้อเนียนละเอียด แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน เมื่อผ่านกระบวนการทำให้สุกจะมีลักษณะใสเป็นเงา มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาประกอบอาหารและขนมหวานในงานพิธีสำคัญของชุมชน
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐยังสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกแห้วนาแทนการปลูกข้าว เพื่อจำหน่ายในรูปแบบของแป้งแห้วนาในชื่อ “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” และด้วยคุณภาพแป้งที่โดดเด่น อัตลักษณ์ชัดเจน จึงสร้างชื่อเสียงให้กับ ต.หนองกุลา อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ มากมาย ทำให้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จ.พิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง
“กรมจะเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะสินค้า GI เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรไทย และยังจะให้ความสำคัญในการเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค”น.ส.นุสรากล่าว