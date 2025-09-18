อุดร จบลบ 13 นำ 4 สโตรคจ่อแชมป์ที่ 15 ไทย ซีเนียร์ฯ ที่อัลไพน์ฯ เชียงใหม่

อุดร ดวงเดชา พลิกนำเดี่ยวหลังเก็บเพิ่มอีก 7 อันเดอร์พาร์ 65 ทำสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131 มีโอกาสลุ้นแชมป์รายการที่ 15 ของ ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ โดยทิ้งห่าง 4 สโตรคอันดับ 2 ซอว์ โมว นักกอล์ฟชาวสิงค์โปร์ เชื้อสายเมียนมาร์ ที่จบด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 135 ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอาวุโส ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการ เอสเอที-เอ็นเอสดีเอฟ-ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท แชมป์รับเงินรางวัล 240,000 บาท แข่งที่สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน เล่นสโตรคเพลย์ แบบพาร์ 72 ระยะ 6,487 หลา จบรอบวันที่สองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 ก่อนมีการตัดตัวนักกอล์ฟที่สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 152 เหลือผู้เล่นสู่รอบชิงชนะเลิศรวม 60 คน
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย จัดแข่งขัน ไทยซีเนียร์ ทัวร์ เป็นรายการที่ 4 รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, เซนส์ กอล์ฟ แฟคตอรี่, เอ็มเค เรสเตอรองต์ กรุ๊ป, บริษัท ชูโฟทิค จำกัด, ยูทิลิตี้ พลัส, บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โซโก้ ไจเอ้นท์ มาเลเซีย, ขวัญเรือน ปาร์ค รีสอร์ท, ร้านอาหาร นาจิยะ โตเกียว อิซากายะ, ศักดิ์สยามกรุ๊ป, สนามภูเก็ต คันทรี คลับ, สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท, สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ แข่งสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม แข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2568
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 จบเกมส์รอบวันที่สองผู้นำเปลี่ยนมือ อุดร ดวงเดชา นักกอล์ฟจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ออกสตาร์ทตามผู้นำสามสโตรค ก่อนเปิดเกมแปดหลุมแรกด้วย 4 เบอร์ดี้ที่หลุม 1, 4, 5 และ 7 ก่อนหลุม 9 พาร์ 5 ยิงชอตสองตกที่ขอบฟริ้นซ์ และพัตต์ระยะหนึ่งคันธง (ราว 7 ฟุต) ลงเป็นอีเกิ้ล เก้าหลุมสุดท้ายทำอีก 3 เบอร์ดี้ที่หลุม 10, 12 และ 13 ถึงหลุม 15 พาร์ 3 ทีชอตตกน้ำเสียดับเบิ้ลโบกี้ และหลุม 17 พาร์ 4 ต้องชิพขึ้นกรีนเข้าไปเซฟพาร์ระยะ 6 ฟุตไม่ลง
แต่มาได้เบอร์ดี้คืนปิดท้ายที่หลุม 18 พาร์ 5 จบเกมด้วยสกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ 65 รวมสองวัน 13 อันเดอร์พาร์ 131 โดยเจ้าตัวเผย "วันนี้ออกสตาร์ทได้ดีทำสกอร์ได้ไหลลื่น ทำให้ช่วงท้ายผ่อนเกมไปนิดทำให้พลาดเสีย 3 แต้ม โชคดีที่ยังเก็บเบอร์ดี้คืนได้ที่หลุมสุดท้ายทำให้จบนำห่างคู่แข่งสี่สโตรค โอกาสคว้าแชมป์ที่ 15 ในทัวร์น่าจะสดใส เพราะเชื่อมั่นว่าคุมเกมของตัวเองได้ เนื่องจากเป็นสนามที่คุ้นเคย และเคยคว้าแชมป์ที่นี่มาแล้วด้วยสกอร์ 19 อันเดอร์เมื่อสองปีที่แล้ว"
แม๊ตธิว ริชาร์ดสัน ผู้นำรอบแรกจากอังกฤษ รอบวันนี้ทำอีเวนพาร์ 72 สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 135 อยู่อันดับ 2 ร่วมกับ ซอว์ โมว นักกอล์ฟชาวสิงค์โปร์ เชื้อชาติ เมียนมาร์ ที่ทำเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากผลงาน 4 เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ โดยมี เชาวลิต ผลาผล นักกอล์ฟจากชลบุรี อยู่อันดับ 4 เก็บอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136 และ มาร์ดาน มามัต จากสิงค์โปร์ อยู่อันดับ 5 จากสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137
ซอว์ โมว เผยหลังจบเกมว่า "วันนี้ชอตเดินทางทำได้ดี แค่พัตต์ยังไม่คมพอ โดยรวมพอใจกับเกมการเล่นของตัวเอง ดังนั้นในรอบสุดท้ายคงต้องเล่นในเกมของตัวเองต่อไป และลุ้นว่าจะพัตต์ได้ดีแค่ไหน ไม่ต้องคิดถึงผลการแข่งขันจนมากเกินไป ผมชอบเมืองไทยเพราะเหมือนบ้านหลังที่สองของผม และลงแข่งทุกครั้งที่มีโอกาส"
สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เริ่มสตาร์ทกลุ่มแรกในเวลา 07.00 น. และกลุ่มผู้นำออกสตาร์ทเล่นในเวลา 08.30 น. มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกันสดๆให้แฟนกอล์ฟได้รับชมทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ: Thaisenior PGA (สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย) จนจบการแข่งขัน และแชมป์นี้รับโทรฟี่ และเงินรางวัล 240,000 บาท