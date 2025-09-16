"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เก็บคะแนนส่งท้าย ปิดฤดูกาล กวาด 58 แต้ม ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2025

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ยอดนักบิดดาวรุ่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ทำผลงานได้ตามเป้าหมายอีกครั้งในการแข่งขันรายการ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ สนามส่งท้ายปี 2025 ที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี
เกมการแข่งขันในเรซแรกมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตด้วยอันดับ 17 และสามารถพิสูจน์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยม ทักษะการยกระดับความเร็วถูกนำมาใช้ในการต่อสู้แย่งชิงอันดับอย่างดุเดือดจนถึงรอบสุดท้าย ก่อนที่นักบิดดาวรุ่งไทยจะพุ่งทะยานเบียดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 15 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้อีก 1 คะแนน
จากนั้นตามต่อด้วยการแข่งขันในเรซที่สอง ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ก็ยังคงต่อสู้ในสนามได้อย่างยอดเยี่ยม นักบิดดาวรุ่งไทยทำอันดับมีลุ้นคะแนนสะสมอีกครั้ง แต่ในช่วง 5 รอบสุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนทำให้ต้องออกจากการแข่งขัน
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” จบการแข่งขัน รายการ เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ ประจำปี 2025 ด้วยอันดับที่ 15 เก็บคะแนนรวมไปทั้งสิ้น 58 คะแนน จากนักแข่งทั้งหมด 26 คน นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลงแข่งขันรายการนี้เป็นปีแรก
